La reconfiguración política post-AMLO (III): ¿un futuro sin oposición?

Durante las primeras semanas de su mandato Claudia Sheinbaum ha concentrado su comunicación activa, es decir la comunicación planeada estratégicamente, en hablarle a los jóvenes, las mujeres y a sus nuevos electores de clase media y media alta. Más allá de la acción de gobierno y el tema de la reforma judicial. Su mensaje es para esas tres audiencias. Morena, por su parte, lleva ya meses planteando la “renovación generacional”. El nombramiento de Luisa Alcalde como presidenta de Morena y de Andrés López Beltrán como secretario general simboliza un punto de quiebre en dicha renovación.

El liderazgo de Sheinbaum refleja una evolución natural dentro de Morena. Si bien la base del partido ha privilegiado a las clases populares, la expansión hacia grupos que históricamente han sido marginados del morenismo es parte de un plan más amplio para consolidar un voto transversal que inicia desde el Gobierno de la Ciudad de México. Para Sheinbaum, no se trata sólo de dar respuesta a demandas específicas, sino de integrar estos sectores como pilares complementarios de su proyecto de gobierno. Prosperidad compartida como evolución al concepto “Primero los Pobres” significa eso: un gobierno menos excluyente que el de AMLO. “Primero los pobres” discrimina, “prosperidad compartida” incluye.

Mientras el PAN el PRI y el MC siguen en sus disputas internas, Claudia conduce a Morena hacia el centro centro del espectro político sin perder la cercanía con el pueblo. Si a Claudia le va medianamente bien en el gobierno, la opo no va a tener para donde crecer. La apuesta por los jóvenes y las mujeres no es sólo un gesto simbólico; es una estrategia de largo plazo que busca cimentar la hegemonía del partido en las próximas décadas.

Pero no todo está perdido para la opo. En el ámbito local, tanto el PRI como el PAN y el MC han logrado resultados importantes que les dan cierto margen de maniobra para su resiliencia. El PRI consolidó su presencia en el norte del país, particularmente en Coahuila, Durango, Monterrey (Nuevo León) y Fresnillo (Zacatecas); el PAN sigue siendo primera fuerza en el Bajío y en el poniente de la CDMX, donde su discurso conservador aún resuena, y MC ha consolidado su poder en Jalisco y Campeche, y está comenzando la segunda mitad del gobierno de samuel García en Nuevo León con los aprendizajes que le trajo la última elección. Capitales de estados morenistas como Hermosillo, Mérida, Zacatecas y San Luis Potosí, por citar algunos ejemplos, tienen alcaldes y alcaldesas muy queridas y cercanas a la gente. Manolo Jimenez, Mauricio Kuri, Tere Jimenez, Maru Campos y Samuel García, los gobernadores transexenales de oposición, siempre están en los primeros lugares de aprobación.

Este contraste, entre sus fortalezas locales y su decadencia nacional, sugiere que el futuro de la opo está lejos del centro. En lugar de intentar competir directamente contra Morena a nivel nacional, su estrategia debería enfocarse en consolidar y expandir su poder regionalmente. A partir de una base territorial fuerte. Y quizá en algunos años, podrían unificarse en torno a un proyecto o una candidatura común que les permita competir de manera efectiva a nivel nacional.

Esta visión regionalista no sólo responde a la realidad de la política actual, sino que es la única vía para que la oposición logre sobrevivir y, eventualmente, volver a tener relevancia en el ámbito nacional.

No es la primera vez que esto pueda suceder: en Ecuador la oposición de derecha se reconstruyó desde las Ciudades de Quito y Guayaquil y con esa base territorial Guillermo Lasso logró vencer al correísmo, en Argentina, Macri construyó su candidatura desde Buenos Aires. En Venezuela, en cambio (el mejor ejemplo de una oposición que deja vacíos e impulsa el autoritarismo por omisión), el intento por reconstruir y reunificar a la oposición siempre vino del centro. Y así de mal les fue. Les tomó casi 30 años ganar una elección (y aún no se las reconocen). Ecuador y Argentina no son perfectos. Pero hay pesos y contrapesos, hay una representación política plural.

El otro escenario es que surja un nuevo partido político “de derecha” y que poco a poco vaya sustituyendo a los partidos tradicionales como hizo Morena con la izquierda y con el PRI, o como podría hacer Movimiento Ciudadano, en cuanto las decisiones dejen de ser tomadas por un pequeño grupo de hombres.

En última instancia, el futuro político de México dependerá de si la oposición puede abandonar sus viejos vicios y reconstruirse a partir de su fortaleza territorial. Así como del surgimiento de alguna figura de liderazgo capaz de unificar todo el voto opositor. Esto último tomará tiempo, a menos que Maynez o la propia Xóchitl decidan tomar dicho espacio. El éxito a nivel nacional solo será posible si previamente logran consolidarse en sus bastiones locales. Mientras tanto, Morena continúa su camino hacia el control absoluto del mapa político mexicano, y la oposición corre el riesgo de quedar atrapada en su propio laberinto, sin una salida clara a la vista.

Si no cambian, Morena seguirá concentrando poder a partir de los vacíos que la oposición no ha sabido llenar.

P.D.: El PVEM también tiene que reinventarse ante el poder hegemónico de Morena. El Verde es un partido veleta: una nave que ha servido como vehículo de traslado para políticos entre un bando y otro; fue aliado de Vicente Fox y del PAN, de Roberto Madrazo y Enrique Peña del PRI y de AMLO y Claudia Sheimbaum en Morena. La diferencia hoy es que el liderazgo de Morena es tan poderoso, que no dudemos que en esta ocasión el partido en el poder prefiere quemar la nave, para evitar que la veleta traslade personas hacia otra dirección. El PT es y seguirá siendo un partido de nicho dentro de la izquierda y le servirá a Morena coyunturalmente para liberar presión en sus disputas internas como lo hizo en Oaxaca. El PT en este momento es útil y quizá muera de viejo, porque a diferencia de Morena, no parece estar interesado en renovarse.