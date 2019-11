Entrevista con Andrés Manuel López Obrador

RR: Se te sigue catalogando como un líder de izquierda, pero también como un populista, ¿eso te ofende, te irrita?

AMLO: No, porque mira, lo del populismo es una especie de chupacabras, o sea, utilizan el término, el concepto, la palabra populista para espantar.

RR: ¿Qué le dirías a la gente que se ha asustado con eso?

AMLO: Que primero traten de interpretar qué es el populismo. No tengo nada que ver con el populismo: se supone que es repartir dinero sin tener asegurados los ingresos; y eso no es populismo, eso es una tontería, algo irracional. Hace unos días Krauze definió que el populismo es llegar al gobierno por la vía democrática con un líder carismático, para destruir la democracia posteriormente. No tiene nada que ver conmigo. Mira, ofusca mucho a los intelectuales conservadores su negativa, su resistencia al cambio. Pueden ser inteligentes, creativos, pero cuando se trata de cambiar al régimen optan por el conservadurismo, son en ese sentido muy timoratos. Hace también unos días escribió Gabriel Zaid, que es un buen escritor, un buen intelectual, que tiene mucho sentido común y mucho juicio práctico, pero es muy conservador. ¿Sabes qué escribió Zaid? Dice “Andrés Manuel presume de ser honesto pero está rodeado de gente corrupta con malos antecedentes y ya le dio un infarto y le puede dar otro, y entonces se quedarían en el gobierno los corruptos”. Me dio pena, pero lo justifico por su conservadurismo. Cuando alguien se aferra tanto al pensamiento conservador pierde la imaginación, pierde el talento, pierde la lucidez. Esto le pasa a esos intelectuales que respeto mucho, pero que no han sabido entender qué es lo que yo represento y qué representamos millones de mexicanos que queremos un cambio verdadero.

RR: ¿Revisarás el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco?

AMLO: Sí, lo vamos a revisar, y además estoy consciente de que hace falta, sin duda. Pero la propuesta nuestra es hacer dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía; no gastar 300 mil millones, cuando mucho 60 mil millones, el 20 por ciento de lo que va a costar el nuevo aeropuerto. Pero además si el aeropuerto de Texcoco se realiza con inversión privada, que salió a decir Slim que era un gran negocio, si lo hace Slim con un grupo de empresarios no hay problema. Se les concesiona pero no se utiliza el dinero del presupuesto, que es de todos los mexicanos, para hacer una obra faraónica habiendo tantas necesidades en el país.

RR: Andrés Manuel, nada más dime, si ganas la Presidencia de la República, pero si además ganas la mayoría en el Congreso, vas a tener una enorme tentación autoritaria.

AMLO: No, no, no, no, no, el poder es humildad, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No me interesa la parafernalia del poder, no me interesa el autoritarismo; no lucho, te lo dije al principio, por construir una dictadura, lucho para que haya una auténtica democracia en el país. Y que podamos llevar a cabo una utopía, un sueño que queremos construir aquí en la tierra, ya para que digan que soy…

RR: …muy religioso.

AMLO: ¡Mesiánico!

RR: Mesiánico también.

AMLO: De remate mesiánico. Y es que queremos construir aquí en la Tierra el reino de la justicia; entonces, esa es la bella utopía, ese es el bello ideal en solo seis años. No me voy a reelegir, soy defensor del sufragio efectivo y la no reelección, pero con solo 6 años va a ser suficiente.

NOTA

Esta entrevista la realicé en junio de 2018 a bordo de su camioneta en campaña. Creo que fue la última que concedió antes de ganar la Presidencia.



Periodista. [email protected]