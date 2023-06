Nuestras causas

Desde que me registré formalmente como aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, he andado por un camino lleno de desafíos, pero también de satisfacciones y aprendizajes.

Estamos haciendo la diferencia enfocándonos en realizar recorridos por el país, con pocos recursos, pero manteniendo en todo momento una cercanía real con la gente, cuyas causas y motivaciones nos impulsan.

Cuando presenté mi inscripción ante la dirigencia nacional de Morena, manifesté mi aspiración de que hubiera “piso parejo” entre la y los aspirantes, evitando cualquier ventaja fuera de la legalidad, y expresé mi convicción de que el financiamiento y la decisión deben estar siempre en manos del pueblo.

En mi caso, me empeño en utilizar de manera responsable el presupuesto asignado para informar a la población sobre nuestro proyecto de nación y los logros alcanzados durante estos cinco años de la Cuarta Transformación. Mi objetivo es llegar a la gente de manera directa, sin caer en el derroche innecesario de recursos.

Durante mis recorridos, he podido constatar la fuerza que la Cuarta Transformación genera en la ciudadanía y el respaldo que ésta le brinda. También puedo dar fe del entusiasmo y la esperanza que expresan miles de compatriotas que creen en un mejor país y desean seguir construyendo un México más justo y equitativo.

Este fin de semana, por ejemplo, regresé a mis raíces zacatecanas y tuve un reencuentro con mi tierra, con su gente forjada en la cultura del trabajo, que siempre ha sido uno de mis más grandes orgullos. El retorno en esta nueva etapa trajo a mi memoria la experiencia que tuve como candidato a gobernador en 1998.

Aquella campaña fue un reto sin precedentes. Enfrenté un sistema político arraigado en la corrupción y el clientelismo, que anteponía los intereses personales al bienestar de la población.

En aquella contienda, también con pocos recursos y frente a un panorama político complejo, tuve que encontrar la manera de llevar mi mensaje a todos los rincones de Zacatecas. Fue un trabajo arduo y lleno de obstáculos, pero nunca perdí de vista mi objetivo: ser la voz de quienes anhelaban un cambio real.

A pesar de las limitaciones económicas, encontré en la cercanía con la gente y en la empatía con sus necesidades la fuerza para seguir adelante. Recorrí cada comunidad, cada municipio, escuchando sus demandas y compartiendo mis propuestas. Fue un ejercicio que me permitió conectar de manera genuina con mis paisanas y paisanos, sin importar sus circunstancias u origen.

Hoy, al recordar aquellos momentos de lucha y sacrificio, me siento orgulloso de haber enfrentado la adversidad con valentía y determinación. Esa experiencia me enseñó la importancia de aprovechar al máximo los recursos disponibles y a ser creativos y eficientes en el manejo de nuestras campañas. Aprendí que no se trata sólo de disponer de grandes presupuestos, sino de tener la convicción y el compromiso de trabajar incansablemente por el bienestar del país y de la gente.

La adversidad nunca ha sido un obstáculo; al contrario, aprendí a convertirla en una oportunidad de crecimiento y superación. Entendí que los retos nos fortalecen y nos permiten demostrar nuestro verdadero compromiso con las causas que abrazamos y por las que luchamos. También aprendí a mantenerme firme en mis convicciones y no claudicar ante las presiones y dificultades que surjan en el camino.

Son esas las experiencias que me enseñaron la importancia de ser un representante verdadero y cercano a las necesidades de la gente, porque con ese contacto directo y conociendo sus realidades encontré la mayor fuerza e inspiración para seguir adelante con mis objetivos.

Ahora, como aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, estos recorridos se han convertido en una forma de conectar directamente con la ciudadanía, de escuchar sus necesidades y de llevar sus demandas a los espacios de toma de decisiones.

Mi compromiso va más allá de aspirar a un cargo político. Mi objetivo es contribuir al fortalecimiento de las bases de nuestro movimiento, construir una ciudadanía activa y participativa y consolidar los avances logrados hasta ahora en materia de justicia social, combate a la corrupción y bienestar para todas y todos los mexicanos.

Por mi parte, seguiré trabajando y recorriendo el país con pasión y convicción, rompiendo barreras, superando obstáculos y construyendo un país más justo, igualitario y próspero, para asegurar que la Cuarta Transformación continúe siendo una realidad.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: RicardoMonrealA