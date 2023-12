Educación universitaria y emprendimiento

Por René Rivera Huerta y Cristina Pérez Trejo

En el ya aparentemente lejano julio del 2023, surgió la ingeniera Xóchitl Gálvez como una opción competitiva para alcanzar la presidencia que le faltaba a la oposición. La carta de presentación de la ingeniera fue mostrarse como una self-made woman estilo mexicano, es decir, alguien que nace en una población rural, de ascendencia indígena, que se sostiene de pequeños negocios como la venta de gelatinas o tamales mientras adquiere habilidades y crea una base para formar remunerativas empresas tecnológicas.

Al mismo tiempo que se volvía bandera de su campaña, la anécdota, en un país como el nuestro, donde la movilidad social es escasa, también se convertía en materia de burla por parte de las redes de Morena, funcionarios del gobierno e, incluso, por el mismo presidente de la república. Motivos para este chacoteo parecen no faltar porque, en efecto, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), encontrar empresarios, es decir, propietarios de un negocio, en la población que labora no es difícil: esta actividad constituye el 24.8% de la ocupación total. En realidad, lo verdaderamente complicado es encontrar empresas redituables y consolidades: del total de los empresarios, el 80.50% corresponde a actividades de cuenta propia (ENOE, 2017), categoría fuertemente asociada con la informalidad y con todos los problemas sociales que ello supone.

Diversos son los factores que explican el éxito relativo de estos negocios; entre ellos destaca, por supuesto, el contexto o ambiente de un sitio o localidad. Así, más estable sea una economía y mejor y más apropiada sea la infraestructura que ostenta una sociedad, mayor será la probabilidad de que surja empresarios mundialmente exitosos. Muestra de ello son Silicon Valley y el hub tecnológico que ha logrado la India, ejemplos de realización basados en el software y la nueva tecnología.

Pero otros factores también cuentan. Uno de ellos que a veces se desestima es el capital humano cuya importancia es obvia dada su relación con habilidades técnicas no sólo para realizar sus actividades, sino también para gestionar al interior de las empresas y lidiar con el exterior. De esta manera, la educación formal, sobre todo la universitaria, hace al empresario más proclive a incursionar en sectores más tecnológicos y a la innovación. La importancia de este capital se refleja necesariamente en ingresos: si nos centramos en los microempresarios, aquellos que ostentan licenciatura tienen una probabilidad (probabilidad condicional) de 0.37 (máximo 1) de percibir más de 5 salarios mínimos comparada con el 0.07 de aquellos que no tienen el grado (ENOE, 2017).

Entonces se entiende que, si queremos dinamizar la economía con más y mejor empleo, necesitamos más empresarios, sí, pero también que estos estén dotados de más y mejores habilidades. Bajo este contexto, las Instituciones de Educación Superior tienen un papel significativo que jugar, no sólo porque dotan a las nuevas generaciones de las habilidades arriba mencionadas, sino porque a través de sus programas y de sus prácticas pueden hacer que los estudiantes observen al emprendimiento como una opción real de ocupación remunerada y no como algo ajeno a ellos, particularmente importante si se trata de contextos donde estas actividades no constituyen la norma.

¿Entonces? ¿Podemos sacar algo más allá que nos sirva a largo plazo que sólo la anécdota política? Sí, nos sirve para recordar que la movilidad social a través del emprendimiento es, en nuestro país, poco probable, pero que esta aumenta en la medida que lo hace la educación formal. Es cierto que otros factores también cuenta, ejemplo de ello es el financiamiento y el capital social (al estilo Putman), no obstante, este puede ser adquirido más fácilmente y mejor administrado con una mejor preparación.

Académico de la UAM Xochimilco y alumna del Doctorado en Ciencias Sociales. UAM-X