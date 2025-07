Los Niños del Narco: la voz detrás de un podcast que humanizó una estadística brutal

Por SEBASTIÁN ARRECHEDERA

Tras ganar el reconocimiento como Podcast Documental Favorito en los Spotify Podcast Awards, Los Niños del Narco confirma que el audio puede ser una herramienta poderosa para humanizar lo invisible, y que debemos mirar con urgencia y empatía, a las infancias reclutadas por el crimen organizado.

Por primera vez, la historia de Miranda —y de miles como él— resonó en los oídos de México con nombre y voz propia. Los Niños del Narco, el podcast que acaba de ganar el premio del público en los Spotify Podcast Awards 2025 en la categoría de Podcast Documental Favorito, logró algo más que cifras récord: puso en el centro a quienes durante años fueron invisibles, y con ello, nos obligó a mirar una realidad silenciada. El proyecto logró humanizar a las estadísticas, y es que al concentrarnos en los números que escuchamos en las noticias, se nos puede olvidar que detrás de esas personas, hay: hijos, hijas, mamás, amigos, y muchos otros.

Y es que esas cifras son más que números. Por ejemplo, más de 31,000 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por organizaciones delictivas en México entre 2000 y 2019, un dato que pone en perspectiva la magnitud de esta problemática, tal como lo señala el estudio “Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada” de Reinserta (2022). Esta realidad no sólo me invita a mi, sino nos debe de invitar a todos, a observar no sólo esas cifras, sino a sentir la urgencia de escuchar esas voces.

A través de la historia de Miranda —un joven que fue reclutado por el crimen organizado y que hoy lucha por reconstruir su vida—, el podcast desmenuza un fenómeno complejo y sistémico que involucra a autoridades, familias, instituciones y comunidad. Más de cuatro millones de escuchas dieron cuenta del interés y urgencia de este tema. Pero el impacto no fue solo cuantitativo, Spotify reportó que fue uno de los podcasts con mayor número de comentarios y conversaciones generadas en su plataforma. La gente no solo lo escuchó: lo discutió, lo compartió y se conmovió.

Y esta problemática no está detenida; más de 200,000 niñas, niños y adolescentes siguen hoy en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos en México, según el informe “El reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes en México” de la REDIM (2023). Esta cifra nos recuerda que la tarea continúa, que estas voces deben seguir siendo escuchadas con urgencia y humanidad.

Una historia que tiene futuro

El recorrido de Miranda aún no termina. De hecho, en Rainbow Lobster ya trabajamos en una versión en inglés para conectar con audiencias en Estados Unidos, donde la narrativa sobre la criminalización de jóvenes migrantes sigue siendo cruda y simplista, por lo que también se vuelve importante generar empatía.

Además, estamos preparando una nueva etapa del proyecto en la que el propio Miranda tome el micrófono y entreviste a otros jóvenes que, como él, han atravesado algo parecido. Y es que si escuchamos el podcast, podemos descubrir cómo para Miranda, el proyecto se convierte en una herramienta terapéutica y de reinserción; por lo que otros se podrían beneficiar también con éste.

De lo independiente a lo esencial

Los Niños del Narco representa el poder de la narrativa independiente y que es posible abordar, gracias a las bondades de un podcast, historias como la de “Tacita”, en donde no se necesita el apoyo de las grandes marcas de streaming, pues se aterriza el proyecto, se graba y se sube a la plataforma; permitiendo una mayor independencia y una línea editorial clara.

Aunque se cuenta una historia cruda, el podcast no cae en el desconsuelo. Y es que la historia de Miranda es también la de la resiliencia. Es importante mencionar que parte de la monetización del podcast se destina a ayudar a la organización Reinserta, para que apoye a más niñas y niños como Miranda. Este proyecto no hubiera podido realizarse sin su apoyo, ni el de Penitencia, ambos de Saskia Niño de Rivera. Los invito a escuchar el tráiler de Los Niños del Narco en la siguiente liga: Escuchar el tráiler en Spotify y descubrir porqué es importante abrir la conversación sobre estos temas.

