Hip Hop por la paz celebra su final por la inclusión y la reinserción

La final nacional de Hip Hop por la Paz se celebró este sábado 29 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, donde más de 500 asistentes acompañaron el cierre de un proceso que convocó a miles de jóvenes, artistas y colectivos de todo el país. La iniciativa —impulsada por Red VIRAL y el colectivo Bendito Estilo, en alianza con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, UNODC, CONASAMA y el Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social— demostró que la cultura urbana puede ser una herramienta poderosa de inclusión, expresión y construcción de paz.

La conducción del evento estuvo a cargo de Mónica Noguera, quien ha sido una gran embajadora del proyecto y acompañó con cercanía y entusiasmo la presentación de cada grupo finalista.

El evento abrió con la presentación de 14 niñas y niños de “La esencia del sur”, de Tláhuac, un recordatorio de que la creatividad y la comunidad comienzan desde la infancia. A continuación, subieron al escenario los 12 grupos finalistas de 11 estados, quienes llegaron a esta gran final tras un proceso altamente competitivo. Sus intervenciones dejaron claro que el rap, el breakdance y los beats son hoy lenguajes capaces de narrar realidades complejas, transmitir identidad y poner en el centro temas como la resiliencia, la pérdida, la esperanza y la reconstrucción personal. Fue una jornada profundamente emotiva, marcada por lágrimas, abrazos, nervios previos al escenario y el orgullo visible de familias que viajaron largas distancias para acompañar a sus hijas e hijos.

Tras una ardua contienda que reunió a 180 propuestas de todo el país, fueron seleccionados doce finalistas provenientes de once entidades federativas: Coahuila, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California Sur, Ciudad de México, Querétaro (HHPL), Querétaro (Qronos), Chihuahua (Ciudad Juárez), Tlaxcala, Estado de México, Nuevo León y Morelos. El nivel artístico de esta edición fue sobresaliente, con presentaciones muy parejas que hicieron del proceso de evaluación un reto para el jurado. Proyectos como el de Zoket, de Nuevo León, y el equipo de Ciudad Juárez estuvieron a punto de alcanzar el tercer lugar, reflejando la fuerza creativa y el mensaje profundo que caracterizó a esta gran final.

El 29 de noviembre se celebró la final de Hip Hop por la paz

La final comunitaria reconoció a Guerrero con el primer lugar; San Luis Potosí obtuvo el segundo; y el Estado de México, el tercero. Cada composición confirmó que detrás de las letras hay historias profundas y voces que merecen ser escuchadas. En total, la vertiente comunitaria reunió 180 canciones de más de 550 participantes provenientes de los 32 estados del país.

Entre los momentos más significativos, un joven de Ciudad Juárez tomó el micrófono y compartió: “En mi colonia a veces parece que todo está en contra. Terminar nuestro video nos tomó días sin dormir, pero hoy estamos aquí diciendo que también podemos construir futuro y no solo cargar con el pasado.”

Desde Guerrero, una rapera del equipo ganador expresó: “Esta final es un respiro. Venimos de lugares distintos, pero coincidimos en algo: el arte nos ha salvado más veces de las que podemos contar.”

Como parte de la celebración, se proyectaron saludos especiales enviados por video por artistas y personalidades que apoyaron el proyecto, entre ellos Eme Mala Fe, embajador del concurso, y Facundo, quienes felicitaron a las juventudes finalistas por su talento, disciplina y compromiso con un hip hop que construye y transforma.

La vertiente penitenciaria tuvo también un papel central durante la gala. Los videos musicales de rap creados por 624 personas privadas de la libertad en 109 centros penitenciarios de 25 estados fueron proyectados en el recinto, permitiendo que su mensaje trascendiera muros y rejas para dialogar con el público. En esta categoría, el primer lugar fue para el CERESO de Venustiano Carranza (Nayarit), el segundo para el penal de Bucerías (Nayarit) y el tercer lugar fue compartido por Atlacholoaya femenil (Morelos) y Zumpango (Estado de México).

Durante la ceremonia, Eunice Rendón, impulsora del proyecto, destacó que en un momento en el que “todos quieren hablarle a la Generación Z”, Hip Hop por la Paz eligió algo distinto: escucharlos. Subrayó que a través de su música, sus líricas, sus beats y sus composiciones, las juventudes expresan aquello que muchas veces queda fuera de las políticas públicas. Añadió que, frente a quienes critican la música por supuesta apología del delito, esta iniciativa demuestra que las y los jóvenes pueden crear obras que hablan de transformación, convivencia y construcción de paz.

La final contó con un jurado plural y especializado, integrado por figuras de la cultura, la prevención y la justicia, entre ellas Mao Canto, Hernán Gómez, Paola Zavala, “El Cholo”, Carmen Fernández —directora de los Centros de Integración Juvenil—, representantes de CANA y Laura Borbolla, de la Fiscalía de la Ciudad de México, entre otras personalidades, quienes evaluaron creatividad, técnica, mensaje y capacidad de movilización del público, fortaleciendo la legitimidad del proceso.

El cierre del evento dejó un mensaje contundente: la cultura urbana está abriendo caminos donde antes había estigmas y está fortaleciendo puentes entre comunidades, instituciones y quienes buscan reescribir su historia. Al evento asistieron autoridades penitenciarias e institucionales de los ámbitos federal y estatal. Por parte del Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estuvieron presentes Jonathan Agustín González Torres, Coordinador General de Control Penitenciario, y Nahum Román Mendoza Roldán, Coordinador General de Ejecución Penal y Reinserción Social en Centros Federales. También asistieron Jazmín Borbón Ochoa, Directora General de Prevención y Reinserción Social de Nayarit; Elías Sánchez García, Coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán; Javier Herrera Valles, Subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de Campeche; y Andrés Ponce Aceituno, Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, junto con representantes de los sistemas penitenciarios de Oaxaca, Sonora, Quintana Roo, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Nuevo León, entre otras entidades federativas, quienes refrendaron la importancia del proyecto para fortalecer los modelos de prevención y reinserción social en el país.

Link a la transmisión en vivo:

• https://www.facebook.com/share/v/1FHRzctSxh/

Link a los y las ganadoras de la vertiente penitenciaria:

Primer lugar CERESO de Venustiano Carranza (Nayarit): https://youtu.be/mnBZAJMW5cw

Segundo lugar Bucerías (Nayarit) https://youtu.be/knOMt_SxHjo

Tercer lugar:

• Atlacholoaya femenil (Morelos): https://youtu.be/nmWXeYZoeUg

• Zumpango (Estado de México): https://youtu.be/4FTpLcoKg1U

Link a los y las ganadoras de la vertiente comunitaria:

Primer lugar Guerrero: https://youtu.be/wbL1WJq8w2E

Segundo lugar San Luis Potosí: https://youtu.be/6XtfcR4_34k

Tercer lugar Estado de México: https://youtu.be/ugpwAKgP9ig?si=_YSIMBBc9fMD-E79