Reforma judicial ¿último eslabón de una cadena de agravios?

Entre su complejidad y la concentración del debate en la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto ciudadano directo, casi no se han analizado otros temas de fondo, muy importantes para la impartición de la justicia, contenidos en la reforma al Poder Judicial aprobada ya por la Cámara de Diputados y en vías de aprobación en el Senado.

El primero tiene que ver con el juicio de amparo, un recurso jurídico crucial en nuestro marco legal para proteger al ciudadano de los abusos de poder de la autoridad. No porque la reforma lo desaparezca, sino porque le impone un nuevo criterio a su aplicación.

Hasta la fecha, cuando jueces, magistrados y ministros de la Corte dan entrada a un juicio de amparo, conceden las llamadas suspensiones provisionales y/o definitivas.

Se trata de medidas cautelares con las que quedan suspendidos los efectos de la norma contra la que un determinado quejoso decidió ampararse, pero a esos efectos se les da un carácter de generales, es decir, también quedan suspendidos para cualquier otro que pudiera resultar afectado, aún sin que se haya resuelto el fondo del amparo.

Con la reforma, queda prohibido que las suspensiones que se concedan sean de efectos generales cuando se tarte de juicios de amparo que resuelvan la constitucionalidad de normas generales. Es decir, la suspensión provisional o definitiva solo tendrá efectos en el caso específico del quejoso hasta que se resuelva el fondo del amparo solicitado.

El segundo tema tiene que ver también con las suspensiones, pero en este caso de normas generales impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales. La reforma le marca a la Corte la prohibición expresa de que al admitir la norma impugnada se suspenda automáticamente. Eso ocurriría, de ser el caso, cuando se emita la sentencia de fondo.

El tercer asunto tiene que ver con lo fiscal y le añade a la obligación del juzgador de dictar sentencia en un período máximo de seis meses ya contenida en el artículo 17 constitucional, la de notificar las razones por las que no lo ha hecho al Tribunal de Disciplina Judicial que crea la reforma.

Y el cuarto, la aplicación de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras (jueces sin rostro) en casos de delincuencia organizada.

Con las suspensiones de amparo y las sentencias de inconstitucionalidad (dictadas en varios de los casos porque resultaron de procedimientos legislativos indebidos y no necesariamente por el fondo de la norma) la Corte asestó varios reveses a iniciativas de AMLO: la ley Eléctrica que buscaba beneficiar a la CFE al concederle la generación de al menos 54% de la energía que consume el país; la reforma político electoral que transformaba al INE y la ley de la Guardia Nacional que traspasaba mando y administración a Secretaría de la Defensa Nacional, por citar algunas.

El tema fiscal ¿cómo a que le suena? ¿No le trae a la cabeza el asunto del multimillonario adeudo fiscal de uno de los hombres más ricos del país, cuyo expediente lleva años guardado en el escritorio de uno de los ministros de la Corte?

Está claro, sí, que la reforma judicial contiene respuestas contundentes a lo que AMLO considera infligidos a su gobierno por el Poder Judicial. ¿Venganza política? Sí, viéndolo con malicia. Pero ¿estamos frente a una reforma judicial que solo es parte de un intercambio de agravios o que realmente nos acercará un poquito más a la justicia? ¿Usted qué opina?

Instantáneas:

1. LES SIGUE FALTANDO EL VOTO 86. Hasta anoche la coalición de Morena y aliados en el Senado no tenía amarrado el voto que les falta para completar la mayoría calificada (dos terceras partes del total de senadores) que les permita aprobar la minuta con proyecto de decreto de la reforma al Poder Judicial no obstante el optimismo del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, de que se alcanzará y superará por mucho. La coalición opositora PAN-PRI-PRD y de Movimiento Ciudadano observan con lupa para detectar quién sería a su juicio el Judas. Mientras, los hasta ahora 43 senadores opositores ofrecen revivir el llamado bloque de contención y frenar la reforma judicial. Incluso el líder de la fracción morenista y presidente de la JUCOPO, Adán Augusto López se metió ayer en un galimatías aritmético. Resulta que las dos terceras partes de los 128 senadores suman exactamente 85.33. Adán Augusto dijo que cuando los decimales son menores a la mitad de un punto (resto menor) la cantidad se cierra hacia abajo, en este caso 85; y solo cuando los decimales son mayores a la mitad de un punto (resto mayor), la cantidad se cierra hacia arriba, 86 si fuera el caso. Colocó así el debate de si la mayoría calificada debe ser de 85, que ya tienen u 86, donde les falta uno. Eso sugiere nerviosismo en lo que será el primer gran reto político del exsecretario de Gobernación en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Morena y aliados, como se ve, van con pies de plomo. La mayoría oficialista sesionó ayer en la casona de Xicoténcatl como sede alterna (ya que las instalaciones oficiales de Paseo de la Reforma están bloqueadas por los manifestantes en huelga del Poder Judicial), para conceder las licencias solicitadas por Marcelo Ebrard, quien ha sido designado secretario de Economía y Juan Carlos Loera, quien se va a casar este fin de semana. De inmediato, para no descompletar el cuadro necesario para la reñida votación, se tomó protesta a sus suplentes Emanuel Reyes Carmona y Luis Mario Baeza.

2. TODA LA CARNE AL ASADOR. El que ya se sumó con todo a la operación política de Adán Augusto López para conformar la mayoría calificada que necesita en el Senado para la aprobación de la reforma Judicial, es el siempre controversial legislador guerrerense Félix Salgado Macedonio. Más allá de los dimes y diretes en los que casi siempre ha estado envuelto por las formas empleadas en su desempeño político, la experiencia del reelecto senador está dedicada de tiempo completo en construir puentes que permitan la aprobación de la reforma de marras y ratificar así su compromiso de años con AMLO.

3. ¿EMPODERARÁ A UN PRESUNTO VIOLENTADOR? Emilia Esther Calleja Alor, directora de la CFE designada por Sheinbaum opera para nombrar director corporativo de Operaciones a Adrián Olvera Alvarado, hombre muy cercano a ella, pero con varias demandas de acoso sexual y laboral presentadas en su contra por sus subordinadas en la empresa eléctrica, según ellas mismas denunciaron en este espacio. Olvera Alvarado, actual director de la Subsidiaria Generación 5 ha propiciado -según la acusación de las presuntas víctimas- un ambiente hostil e intimidante a tal grado que buscan ser acompañadas a cualquier lugar dentro de la paraestatal por algún compañero hombre, para evitar ser abordadas por el funcionario. Las denunciantes aseguran que Olvera Alvarado también estuvo involucrado en un accidente de tránsito en una camioneta de la paraestatal, en el que agredió físicamente a otro conductor. Las presuntas víctimas se preguntan si Emilia Calleja Alor ascenderá a un presunto acosador.

4. ¿CAMIONES ELÉCTRICOS EN EL EDOMEX? El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja le ha apostado en grande a la electromovilidad en la gigantesca entidad conurbada con la CDMX. Ahí está la base de la línea 4 del Mexibús, que contará con 22.3 kilómetros de recorrido y 71 autobuses que conectarán desde Tecámac hasta Indios Verdes, pasando por importantes arterias como la avenida de los Insurgentes y la Autopista México-Pachuca. Además de impulsar los conceptos Cablebús y Mexicable, busca la incorporación de camiones eléctricos de pasajeros.

5. SIGUE EL PLEITO POR LA CUAUHTÉMOC. “Monreal no es Morena”, se leía en una de las cartulinas de vecinos que se manifestaron con contra de Catalina Monreal, antes de un encuentro con la prensa de la excandidata de Morena y aliados a la alcaldía Cuauhtémoc de la ciudad de México. Los manifestantes le expresaron su inconformidad por la insistencia en anular la elección en esa demarcación por supuesta violencia de género ejercida contra ella por la candidata del frente opositor, Alessandra Rojo de la Vega. A través de un megáfono, reprodujeron un audio, el cual ha sido ampliamente difundido en redes sociales, de frases que Catalina Monreal pronunció sobre Rojo de la Vega durante la campaña electoral: “Es un títere de los hombres del PRIAN” o “AleFarsa es una mentirosa”, entre otras. Los manifestantes, anunciaron que realizarán más acciones en defensa del voto que ya se ejerció en la jornada electoral del pasado 2 de junio.

