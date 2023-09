Pleito en Morena entre radicales y moderados

El desenlace hasta ahora conocido del proceso interno de Morena para seleccionar a la persona que será su candidato presidencial -con uno de sus principales protagonistas en abierto descontento y dispuesto a llevar su desafío al INE y al Tribunal Electoral- muestra que el partido en el poder, así como el gobierno que surgió de él, no son el bloque monolítico que todos creemos conduce AMLO con innegable pericia.

Hay en Morena -y en consecuencia en la 4T y el gabinete de López Obrador- una fuerte lucha que parece estar dirimida en la candidatura presidencial, pero que aún es batalla fratricida en el reparto de posiciones en el gabinete de la recientemente desempacada gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y lo seguirá siendo en la designación de las candidaturas guindas para gobernar nueve estados, incluida la ciudad de México.

Los jaloneos llegan incluso a los altos mandos de las fuerzas armadas, lo que no podría ser de otro modo dada la creciente omnipresencia de Ejército y Marina en la vida nacional.

Con el apoyo del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval estaba enfilado a encabezar la secretaria de Seguridad mexiquense el general Carlos Jesús Maza Lara quien fuera jefe de Estado Mayor de la zona militar número 36 con sede en Chiapas.

Pero finalmente se le asignó el cargo de secretario de Obras porque a Seguridad llegó un civil, el abogado tabasqueño Andrés Andrade Téllez, muy cercano al general Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con quien colaboró como director de Recursos Materiales.

El general Audomaro (amigo y paisano de Andrade Téllez, al igual que de Adán Augusto López y del propio AMLO) le ganó la posición al poderoso general secretario de la Defensa Nacional que no tuvo otra que aceptar para su protegido Maza Lara la consolación de la secretaría de Obras mexiquense.

En la rebatiña intervienen otros factores de poder real, no formal. Es el caso de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de AMLO, quien logró colocar en la Secretaría de Finanzas mexiquense a Paulina Moreno García, una economista que se h desempeñado en posiciones del Banco Nacional de Comercio Exterior y el SAT. “Andy” se impuso así al poderoso senador mexiquense Higinio Martínez y al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. quienes querían ubicar ahí a sus respectivos recomendados. Para Higinio fue una segunda derrota ya que Delfina Gómez optó por su adversario histórico, Horacio Duarte como secretario general de gobierno.

Otra batalla entre moderados y radicales de Morena la estamos viendo en el proceso interno para la elección de la persona que será candidata al gobierno de la Ciudad de México que arrancó el lunes pasado con la publicación de la convocatoria correspondiente.

Los radicales morenistas respaldan a la alcaldesa en Iztapalapa Clara Brugada y aunque Claudia Sheinbaum está identificada como parte de ese grupo de los puros, ella ya se decantó -bastón de mando en mano- por Omar García Harfuch en la lógica, seguramente, de que es el mejor posicionado en las encuestas para enfrentar la dura batalla electoral que se avecina en la capital del país.

Aunque el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco ya declinó participar, que el líder nacional de Morena, Mario Delgado parece que también lo hará y que en el horizonte apareció la posibilidad de que el subsecretario de Salud se apunte pese al rechazo que Sheinbaum tiene hacia él, la batalla real será entre Brugada y García Harfuch.

Sheinbaum fue la responsable política de que en las elecciones intermedias de 2021 Morena perdiera importantes bastiones de la ciudad de México y se ha planteado no perder la capital y recuperar en 2024 lo que el voto ciudadano le arrebató.

La apuesta es entonces que con García Harfuch en la contienda y los buenos resultados que obtuvo en la CDMX en el combate a la inseguridad -tema hipersensible entre los votantes capitalinos- podrá enfrentar a una candidatura fuerte del Frente Amplio por México que todo indica recaerá en el panista de centro-derecha Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, alternativa muy competitiva aunque tocada por el escándalo del fraude inmobiliario de administraciones blanquiazules en esa y otras demarcaciones capitalinas.

Batallas similares veremos en los otros ocho estados donde se renovarán gobiernos, en los Morena postulará cuatro candidatas y cuatro candidatos que serán seleccionados, al igual que en la capital del país, mediante una sola encuesta, acaso para no correr riesgos de desconocimiento y desacato, como ocurrió en la designación de la candidata presidencial.

Instantáneas:

1. “LA PENDEJIÉ”: XÓCHITL. Habrá que reconocerle a la virtual candidata presidencial aliancista Xóchitl Gálvez la capacidad de reconocer de inmediato sus errores. Bernardo Escalante quien se identifica en la red social X (antes Twitter) como @padron_09 abrió en días pasados un hilo con los hashtags #XochitlPlagiadora y #Cogupta, en el que contrasta párrafos del trabajo de titulación de Gálvez como ingeniera en computación tomados, en varias ocasiones literalmente, sin dar crédito a la fuente. Esta evidencia de presunto plagio fue verificada por periodistas como Marco Levario Turcott de la revista Etcétera (quien encontró 10 párrafos de 77 páginas copiados íntegramente) y Zedrik Raziel de El País (quien corroboró que la virtual candidata del Frente Amplio por México tomó párrafos de Wikipedia, de un informe de una institución de ingeniería de El Salvador y de una tesis del Poli). Las primeras reacciones de Xóchitl frente a semejante acusación revelaron que se tituló varios años después de concluir estudios mediante el método de un informe de actividad profesional (no tesis ni tesina) y dijo “la pendejié” al aceptar que no entrecomilló ni refirió las fuentes utilizadas, para después señalar que si le deben quitar el título que se lo quiten, pues ella volverá a presentar su informe profesional para titularse. Cosas del karma (retorno contra uno mismo de lo dicho o hecho a una persona, según creencias del budismo o el hinduismo), Xóchitl -una de las más furibundas críticas de que López Obrador haya tardado catorce años en titularse- tuvo que aceptar que ella tardó ocho ya que concluyó estudios en 2010 y se tituló hasta 2018, poco antes de convertirse en senadora. La aun senadora del PAN pidió ayer que no se le compare con el plagio de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel quien, a diferencia de ella si realizó una tesis y no un informe de prácticas profesionales. El caso es que con Xóchitl -quien se asume como víctima de una campaña de desprestigio por el temor que asegura le tiene el partido en el poder de perder la presidencia- se alcanza a oler un tufo de trampa y de conflicto de intereses. La UNAM informó que su Comité de Ética y su Consejo Técnico iniciaron la investigación sobre el trabajo de titulación de Xóchitl.

2. ¿SENADOR? ZAFO, DICE AMLO. Un ejemplo de hasta donde puede llegar la abyección ante el poder lo puso a inicios de semana el senador Alejandro Rojas Díaz Durán al presentar una iniciativa que propone que un expresidente pueda ser senador terminado su mandato por un solo período y sin necesidad de ser elegido por el voto popular. Se trata de una iniciativa de reforma al artículo 56 de la Constitución. Como la ley no es retroactiva no aplicaría para Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sería a partir de AMLO. Por ser reforma constitucional, su aprobación requeriría una mayoría calificada (dos terceras partes de los votos) que Morena y aliados no tienen por si solos y que difícilmente podría alcanzarse en las elecciones de 2024. Pero el alto definitivo a la propuesta ya lo puso el propio AMLO. Solo dijo: ¿Senador? Zafo.

3. LADRONES DE CAMINOS. Como si aun estuviéramos en las primeras décadas del siglo XIX los caminos del país registran una inseguridad muy parecida a la magistralmente relatada por Manuel Payno en su novela “Los bandidos de Río Frío”. Vea usted este dato: 17 mil 475 asaltos al autotransporte de carga se cometieron en la red carretera nacional durante el primer trimestre del año, a razón de 194 diarios o, dicho de otra manera, ocho cada hora. A esa cifra llegamos si se considera que el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró tres mil 495 delitos de ese tipo (dos mil 372 del fuero común y mil 123 del fuero federal, pero que de uno denunciado cinco no lo son. De cualquier modo, los oficialmente denunciados implican un aumento de casi diez por ciento en relación con el mismo período del año pasado. Este es uno de los temas cruciales que trata la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANACAR) que preside Miguel Ángel Martínez Millán en su convención nacional que tiene reunidas en Cancún a cerca de mil 200 personas entre empresarios, funcionarios federales y organismos internacionales. El autotransporte de carga que representa el 3.5% del PIB nacional hay una demanda específica al gobierno de la 4T: incrementar el número de efectivos de la Guardia Nacional en las autopistas y usar más y mejor tecnología.

4. SALDRÁ COLLADO. Al momento de cerrar esta columna se confirmaba la información de que el abogado Juan Collado quedará en libertad provisional, con brazalete electrónico en el tobillo, durante las próximas horas. Su proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero lo continuará en libertad, después de cuatro años, dos meses y doce días de prisión preventiva, según determinó el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte quien cambió la medida cautelar tomando en cuenta la deteriorada salud del acusado.

