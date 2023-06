La elección presidencial en ochenta días

A como están las cosas en la oposición aliancista -que por lo menos hasta ahora no levanta mayor emoción ni entusiasmo entre la ciudadanía, ni ofrece algo para vislumbrar que pueda hacerlo de aquí a las elecciones del 2 de junio del año que entra-, no parece descabellado afirmar que mañana 19 de junio de 2023 empieza la verdadera disputa por la presidencia.

Durará ochenta días, período en el que se definirá quién entre tres aspirantes de Morena será la próxima o el próximo presidente de la república.

Y más aún: esto ocurrirá sin que legalmente haya iniciado siquiera el proceso electoral presidencial de 2024, pero con un formato tal -producto sin duda de la habilidad política de AMLO- que encubre un proceso que, para todo fin práctico, incurrirá en actos anticipados de campaña, prohibidos por la legislación electoral, sin que vaya a ser fácil denunciarlos y sancionarlos como tales.

Quiérase o no estamos con la 4T frente a nuevas formas político-electorales en relación con los anteriores gobiernos, sobre todo con los del PRI.

Ya no hubo tapado: los tres o cuatro aspirantes morenistas con posibilidades reales de alzase con la candidatura presidencial eran mencionados prácticamente desde el inicio del actual gobierno y el propio López Obrador les quitó la máscara en julio de 2021, después de las elecciones federales intermedias en que la oposición le arrebató la mayoría calificada del Congreso y una buena parte de su santuario, la Ciudad de México.

El dedazo tampoco lo hemos visto hasta ahora, al menos en las formas de antaño, pues la inevitable e innegable preferencia presidencial por un sucesor(a) deberá pasar por el tamiz de una batería de encuestas a las que, si la intención fuera imponerlo(a), obligaría a manipularlas -con todo el riesgo que eso implica- para favorecer al elegido por el mandamás.

Así las cosas, Morena ha dado curso durante los últimos días a su proceso interno de selección del candidato presidencial conforme a reglas dictadas por AMLO, alguna de ellas (la de las renuncias a cargos en el gobierno que se concretaron esta semana) exigida por Ebrard, apoyada por Monreal y mal vista por Sheinbaum y Adán Augusto.

Pero esa regla no fue la única para intentar garantizar el llamado “piso parejo”, sino solamente parte de la narrativa de que en los próximos 80 días se va a conocer la propuesta para que se elija a un coordinador de la defensa de la 4T, no a un candidato, con el objetivo de salvar las acusaciones de actos anticipados de campaña que se dejarán venir desde la oposición.

Porque de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) los candidatos presidenciales de cada partido deberán estar designados a más tardar el 31 de octubre próximo y el proceso electoral ordinario iniciará el 15 de noviembre, las precampañas tendrán lugar de mediados de diciembre hasta finales de febrero próximos y las campañas de marzo a mayo del año entrante.

Así que las corcholatas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, además de Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña iniciarán mañana sus recorridos por el país, mientras que la oposición aliancista definirá apenas hasta el próximo lunes 26 de junio el método de selección de su candidato. Todo apunta al filtro de las firmas (no el millón que sugería el panista Marko Cortés, pero al menos 500 mil, y luego la elección primaria).

¿Cómo se financiarán esas campañas?

Morena decidió finalmente aportar cinco millones de pesos para cada uno de sus aspirantes. Ese gasto lo justificará ante el INE como apoyo a quienes buscarán la coordinación de la defensa de la 4T, para lo cual registró como aspirantes al cargo a Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto y Monreal.

Aunque se desechó la propuesta de Ebrard de permitir aportaciones de simpatizantes de no más de cinco mil pesos, aún persisten las dudas: ¿de verdad no habrá aportantes anónimos?, ¿le entrarán los 23 gobernadores morenistas?, ¿cómo se transparentará el origen del recurso? De entrada: ¿serán suficientes cinco millones de pesos para recorrer el país? o ¿van a tener que ponerle de su bolsa?

Los cuatro aspirantes morenistas han dicho que serán austeros. Adán Augusto López rechazó de entrada los cinco millones de pesos ofrecidos por Morena. Se sabe que su equipo de comunicación se moverá en reducido “pool”, para abatir gastos al máximo posible. Sheinbaum, Ebrard y Monreal han dejado ver el frecuente uso de redes sociales, los dos primeros intensificando mensajes en Tik Tok y el último en un seriado vía Instagram llamado “MonReality” en el que habla de sus afectos, ideas, colaboradores.

Sheinbaum iniciará mañana en Oaxaca y Adán Augusto en Puerto Vallarta, Jalisco, estados ambos cuyos gobernadores, Salomón Jara y Enrique Alfaro han expresado abiertamente su respaldo a la ex jefa de gobierno de la CDMX y al exsecretario de Gobernación, respectivamente. Ebrard y Monreal lo harán en la capital del país.

La planeación y comunicación de los equipos de las corcholatas se dejó ver con más claridad en el caso de Adán Augusto que prácticamente ya tiene el itinerario de lo que resta de junio y los primeros días de junio. Estará en Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Baja California y el Estado de México.

Instantáneas:

1. FOCOS ROJOS EN LA UIF. Preocupa en el sector financiero el caso de un “empresario” de Sinaloa, considerado allá “personaje obscuro” relacionado con varios actores públicos, uno de ellos radicado en España, sin que sea alguno de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, que ya llevan tiempo por allá, ni Ernesto Zedillo que también está por mudarse a la madre patria. El “empresario” es Amílcar Giovani Angulo Llanes, dueño de Granissa, empresa aparentemente dedicada a la agricultura en aquella entidad. Este hombre, además de enfrentar diversos juicios interpuestos por varias instituciones financieras por no cumplir con sus obligaciones de pago, fue ingresado en la lista depersonas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Operaciones inusuales con demasiado efectivo, retiros, depósitos, y compraventa de altos montos de divisas extranjeras, son las alertas que la institución tomó en cuenta para bloquearle las cuentas. Según la UIF que encabeza Pablo Gómez, Angulo Llanes realiza operaciones con recursos de procedencia ilícitos y usa indebidamente el sistema financiero. Pero también es señalado de utilizar una empresa de transportes de carga para traficar con migrantes, sobre todo haitianos. Muchos lo ubican ya como el principal responsable de que ciudades fronterizas como Tijuana estén llenas de familias del empobrecido país caribeño.

2. CÓMPUTO DE TERROR EN EL ISSSTE. Fue hace un cuando la directora de Administración y Finanzas del ISSSTE, Almendra Ortiz Genis decidió cambiar, de la noche a la mañana, a su proveedor de servicios de imagenología (rayos X, tomografías, endoscopías, colonoscopias) “Tesi”, por una empresa presumiblemente fantasma de nombre IMEDIC, a la que le asignó el gane en un concurso por invitación para un contrato de 140 millones de pesos, aunque no cumplía el puntaje de oferta técnica exigido por ley. Esa jugada -denuncian derechohabientes afectados le costó la vida a cuando menos a mueve personas y afectó a más de 57 mil pacientes que no pudieron hacerse los estudios necesarios antes de intervenciones quirúrgicas o tratamientos de largo plazo. Esta historia parece estarse repitiendo en otra licitación por invitación para el arrendamiento de 59 mil 364 equipos de cómputo personal, tablets y videoproyectores (para los años 2023, 2024 y 2025) por un monto de 680 millones de pesos y conforme al concurso NO.A-51-GYN-051GYN005-N-45-2023, cuyo fallo fue emitido el pasado 19 de mayo a favor de la empresa Mainbit, de José Antonio Sánchez, por un monto de hasta 851 millones de pesos, costo superior en 85 millones de pesos que el de la mejor oferta presentada por la empresa SIGA. Esta última fue descalificada por los funcionarios del ISSSTE con algunos de los argumentos menos creíbles que hayan sido expuestos en un concurso de esta naturaleza, cómo que en su oferta escrita no indicó que el software instalado es el Windows 11 PRO, última versión liberada por Microsoft, a pesar de que SIGA presentó la carta del fabricante acreditando que esa es la última expuesta en el mercado. Pero esa empresa no fue la única descalificada con ese tipo de argumentos. Hubo otras diez. Esto provocó que a fines de mayo pasado, cuatro de esas empresas presentaran recursos de inconformidad ante el Órgano Interno de Control (OIT), que dirige Luis Antonio García Calderón. Las empresas que han presentado sus inconformidades por el fallo amañado a favor de Mainbi fueron Black Eco Instituto, de René Quintero; Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos (THEOS) que dirige Enrique Martínez; el mismo SIGA, que conduce Juan Sordo y Eclescis Sinergia. Acusan de manipulación del concurso al subdirector de Recursos Materiales y Servicios del ISSSTE, Juan Carlos Suárez Guzmán, amigo y colaborador incondicional de la directora de Administración y Finanzas, Almendra Ortiz Genis. Esta semana el OIC decidirá sí da curso a las inconformidades o sí las pone debajo del escritorio para dar paso a un contrato que sería, de entrada, económicamente lesivo para las finanzas del Instituto a cargo de Pedro Zenteno. Este proceso que ya está bajo la aguda inspección de la Oficialía Mayor de la SHCP que dirige Thalía Lagunes.

3. LA CARRERA EN PUEBLA. El senador de Morena Alejandro Armenta, actual presidente de la mesa directiva del Senado consolida su crecimiento en las encuestas con miras a obtener la nominación de su partido como defensor de la 4T en Puebla o sea candidato a gobernador. En una serie de investigaciones demoscópicas realizadas durante los últimos meses, Armenta aparece en el primer lugar de las preferencias como el mejor candidato de Morena (28%), seguido de la exalcaldesa de la capital poblana, Claudia Rivera (21%) y del diputado federal Ignacio Mier (16%).

4. ALARMA. Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han lanzado la voz de alerta porque la mancha urbana de la ciudad de Oaxaca ha empezado a devorar terrenos en exploración o por explorar de la zona arqueológica de Monte Albán. Es preciso detener ese avance de la mancha urbana oaxaqueña si no queremos que la UNESCO nos retire la denominación de Patrimonio Histórico de la Humanidad.

