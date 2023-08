¡Aguas Marcelo con “el asturiano”!

Empresarios de Quintana Roo denuncian haber sido defraudados por quien a su juicio es un maestro en el arte de medrar y que se presenta como estratega electoral de Marcelo Ebrard y amigo íntimo del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

El español nacionalizado mexicano Julián Fernández se mueve como un fantasma entre Cancún y la Ciudad de México. No son pocas las fotografías con la gobernadora Mara Lezama y otros personajes de la vida política y empresarial quintanarroense que difunde en sus redes sociales, donde se promociona como asesor de Ebrard.

Entre el equipo de campaña del excanciller algunos no han oído de él, otros sí reconocen que colabora en la campaña interna de Morena en busca de la candidatura presidencial. Pero ni unos ni otros saben que -según las denuncias empresariales de que han dado cuenta varios periódicos de Quintana Roo- Julián Fernández prácticamente huyó del estado por defraudar a diversos hombres de negocios de los sectores inmobiliario, transportista, naviero y de medios de comunicación.

Originario de Asturias, España, donde era minorista de alimentos, tabaco y bebidas, llegó a México en 1992. Nada se sabía de él en España de donde desapareció tras ser denunciado por fraude y emplazado a comparecer en un tribunal de Santander de acuerdo con el expediente judicial 0/80. En 2000 se asentó en Cancún donde empezó a relacionarse con la clase empresarial y política locales, y rentó una residencia y un yate -siempre con promesas de pago finalmente incumplidas- presentándose como asesor de Mario Delgado de quien dice le debe 100 millones de pesos, razón por la cual no ha saldado adeudos con sus acreedores.

“El asturiano”, como algunos lo conocen se acercaba a aspirantes a diputados locales de Morena argumentando cercanía con su líder nacional y ofreciendo servicios de estrategia electoral que, de acuerdo con los denunciantes, hacía para Ebrard en el proceso interno morenista.

Consultados al respecto, Mario Delgado dijo no tener la más mínima idea de quién es ese sujeto ni que pretenda, mientras que el dirigente del partido en Quintana Roo, Humberto Aldana Navarro negó que Fernández haya formado parte de su equipo de logística y promoción electoral. “Si algo se le debe que denuncie”, remató el líder nacional de Morena.

Su supuesta consultoría electoral no tiene página en la red, aunque se sabe que a título personal ha hecho inserciones pagadas de apoyo al excanciller en diversos medios quintanarroenses. Por su supuesta asesoría electoral cobraba a políticos y empresarios fuertes cantidades de dinero.

Entre las mentiras que decía para sorprender a incautos estaban la de formar parte de un grupo de inversionistas de Monterrey y ser dueño de empresas como Mayan Air, así como tener absoluto control de las aduanas del país bajo el cobijo del extitular de esa dependencia, Horacio Duarte, futuro secretario general de gobierno del Estado de México, denuncia el diario “Quequi” de Quintana Roo, cuyo director, José Gómez asegura que Julián Fernández vive actualmente en la Ciudad de México, aunque también opera desde el extranjero.

Al igual que el diario “Quequi”, el periódico cancunense “El Informante” (13 de diciembre de 2022) ha denunciado lo que llama “las transas, fraudes y estafas de Julián Fernández”. A su vez el periódico local “La Verdad” (23 de junio de 2022) ha publicado denuncias de empresarios quintanarroenses que señalan presuntos vínculos de “el asturiano” con falsificadores de documentos y hasta huachicoleros.

Ahí están los datos. ¡Aguas Marcelo!

Instantáneas:

1. CONTRARÉPLICA. En atención a su derecho de réplica, se publicó en la edición digital de EL UNIVERSAL el pasado lunes 21 de agosto una carta aclaratoria de la Dirección General de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre lo escrito aquí en la entrega del domingo anterior titulada “¿Así van a calificar la elección presidencial?”. Respecto a lo enviado le comento: 1. Los señalamientos de los presuntos actos de corrupción no fueron hechos por este reportero sino por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y justo por eso es que escribí la columna, dado que el magistrado presidente Reyes Rodríguez va a eventos con quienes incumplen sus sentencias y además le lanzan señalamientos de corrupción al TEPJF sin prueba alguna; 2. Yo señalé que el magistrado Reyes Rodríguez fue asesor de Roberto Gil Zuarth, quien primero fue subsecretario del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y después secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón; y 3. El magistrado acepta que fue a Campeche a un evento “institucional” organizado por la Sala Regional Xalapa, pero lo que no dice es que la presidenta de ese Instituto es justamente la magistrada Eva Barrientos, a la que anda promoviendo para la Sala Superior. Es una pena, pues, que el presidente de nuestro máximo tribunal electoral haya ido a Campeche, donde el gobierno estatal incumple sus sentencias y encima de eso la gobernadora los acusa de “corruptos” sin pruebas de por medio. Yo le deseo éxito al magistrado, pero tiene que ser más cuidadoso en sus eventos.

2. ¿Y EL VANIDOSO? Desde que llegó a la jefatura de gobierno, a mediados del mes de junio, Martí Batres ha pronunciado un total de 77 discursos y mensajes, incluidos los dos primeros informes que amenazó -y está cumpliendo- presentar mensualmente. Llama la atención que al hablar de todos los temas de la muy compleja Ciudad de México (seguridad pública, transporte, movilidad, medio ambiente, promoción cultural, protección civil y muchísimos etcéteras) hay un nombre mencionado sólo unas cuantas veces: Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Acaso pensará el flamante jefe de Gobierno que lo que presumirá en su corto mandato se generó por arte de magia en lo que será una brevísima gestión?

3. GOLPE. La sola idea de separar al presidente López Obrador del cargo, como lo propuso el ministro de la Corte Luis María Aguilar en el proyecto de revisión de un amparo que contemplaba la destitución del mandatario en caso de no ratificar a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en su encargo por un periodo de 10 años, lleva implícito el fantasma de un golpe de Estado técnico. No basta con que el ministro Aguilar haya retirado el proyecto el martes pasado. Acaso debería ofrecer una disculpa si no quiere quedar como golpista.

4. EQUIDAD DE GÉNERO. Zoé Robledo, al declarar vía AMLO que decidió continuar al frente del IMSS hasta que concluya el actual gobierno, dejó abierto el camino para que sea una mujer la candidata de Morena al gobierno de Chiapas. Y quien tiene muchas posibilidades de alzarse con esa candidatura es la senadora Sasil de León, quien cuenta con una presencia constante en las encuestas y es muy cercana, por cierto, a Claudia Sheinbaum.

5. NO VA A TABASCO. Otro que vía López Obrador hizo saber que se queda al frente de su actual encargo hasta que termine este gobierno es el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza quien abandona sus aspiraciones a ser candidato morenista al gobierno de Tabasco. La decisión puede interpretarse como una derrota para el grupo de los llamados “fundadores” frente al de los “adancistas”. Con esa división se rompió internamente la hegemonía política que Morena mantiene en la entidad. El grupo de los “fundadores”, entre los que está además de Romero Oropeza el director de FONATUR-Tren Maya, Javier May respaldan la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum, mientras que el grupo “adancista” está conformado por ex priistas que llegaron con Adán Augusto López al gobierno de Tabasco y hoy respaldan su aspiración presidencial. Entre ellos han empezado a promocionarse el líder de la bancada de Morena en el Congreso, Jaime Lastra; la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna; y los diputados federales Mario Llergo y Manuel Rodríguez.

