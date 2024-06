Una novela del poder judicial

Allen Drury es considerado el novelista que mejor retrató los tres poderes del sistema político norteamericano. Reportero de investigación en el senado, Drury trasladó sus experiencias a una exitosísima primera novela titulada Advise and Consent, que se ocupa de las dificultades de ratificación de un secretario de estado en el senado. Con todo, para mí su mejor novela es Decisión, que le explica al gran público cómo trabaja el poder judicial y en concreto la Suprema Corte.

Decisión está protagonizada por el juez Taylor Barbour, un abogado de corte liberal clásico procedente de un rancho sureño que cumple su sueño infantil de llegar a la Suprema Corte. La novela describe la vida íntima de Barbour, quien adora a su única hija, pero vive agobiado por una insufrible esposa histérica, con quien se casó por ser la heredera de una millonaria fortuna. De pronto, la hija de Barbour solicita permiso para acompañar a su mejor amiga a la inauguración de una nueva planta de energía nuclear donde cantará algún artista popular. No obstante, un terrorista opositor de la energía nuclear coloca una bomba en el evento que asesina a docenas de los asistentes, incluida la mejor amiga de la niña. La hija de Barbour, por su parte, queda convertida en vegetal como resultado del daño cerebral que le ocasionó la explosión. El caso judicial es originalmente llevado por un tribunal local, pero dada su importancia, es muy probable que termine atraído por la Suprema Corte. Primera pregunta, ¿puede y debe Barbour participar como testigo en el juicio del tribunal local?

Segunda pregunta, en caso de que el asunto llegue a la Suprema Corte ¿debe el juez Barbour excusarse de un caso en el que está personalmente involucrado por las lesiones de su hija? La novela describe las discusiones y disertaciones de Barbour con sus colegas de la Suprema Corte sobre la conveniencia o no de su involucramiento en el caso. También pinta los desvelos y preocupaciones de un juez que no sabe cuál decisión tomar en aras de lograr la preservación de la imparcialidad y la justicia. Antes de que inicie el juicio local, cuando el presunto terrorista está por ingresar al tribunal, una turba lo secuestra para lincharlo. A partir de ahí, aparecen en la novela otros personajes fascinantes, ambos abogados. Por un lado, la defensora del terrorista, una izquierdista demencial que justifica todos los actos delictivos como resultado de la explotación del sistema capitalista. Por otro, el fiscal de distrito, un derechista delirante que quiere multiplicar las penas de mano dura y utilizar masivamente la pena de muerte para dar por terminada “la ola de violencia que azota a América.” Conforme las noticias del caso se vuelven un tema nacional, el país entero se polariza. De un lado la izquierda, siempre dispuesta a justificar delincuentes como si fueran niños inocentes orillados al crimen por la injusticia del sistema neoliberal. De otro, la derecha que cree que basta con más violencia, más policías y mano dura para resolver problemas sociales. En medio está la prudencia, el equilibrio reflexivo (concepto de John Rawls) de un juez liberal en el sentido clásico. La derecha quiere un linchamiento público contra el terrorista, la izquierda pretende absolverlo. El meollo de la novela es ilustrar las inconveniencias de permitir la intervención de las pasiones populares en algo tan polémico y desgarrador como un juicio. Por eso, la filosofía política occidental inventó la autonomía del poder judicial. Se requiere un tercero que pueda analizar los temas con distancia crítica suficiente para que no lo ciegue la pasión ideológica del momento. Imagine usted que la población hubiera votado por el juez que se ocuparía del caso del terrorista. La mitad del electorado hubiera querido ejecutarlo y la otra mitad perdonarlo. ¿Son esos los criterios para elegir a quienes impartirán la justicia? A veces las novelas sirven para entender algunos aspectos de la política… o de la necesidad de un poder judicial independiente.