Diez libros sobre el liderazgo y el poder

En esta época es costumbre ofrecer al lector una selección de los mejores libros que uno leyó durante el año. No obstante, como en 2024 se celebrarán elecciones presidenciales tanto en México como en Estados Unidos, me permito sugerir la lectura de diez obras útiles para analizar el fenómeno del liderazgo y del poder, aunque se hayan publicado mucho antes del 2023.

1.- Richelieu y Olivares del historiador emérito de Oxford John H. Elliott es un libro que explora la rivalidad entre los dos más importantes estadistas de una época. ¿Cómo se gestiona el conflicto internacional, guerra y diplomacia, entre las dos cabecillas de diferentes imperios? Es mucho más que un retrato biográfico del conde duque de Olivares y el cardenal Richelieu, se trata del estudio de una competencia geopolítica entre España y Francia por el dominio de Europa.

2.- La máscara de mando. Un estudio sobre el liderazgo de sir John Keegan es una obra maestra de historia militar sobre los distintos estilos de conducción de un ejército. Analiza cuatro figuras: Alejandro Magno, Lord Wellington, el general Ulysses S. Grant y el dictador Adolf Hitler. A Alejandro lo distinguía el liderazgo heroico, la audacia y hasta la temeridad. A Wellington lo caracterizó la preocupación material por el bienestar de su tropa (que estén bien pagados y bien alimentados), lo que le valió tener éxito contra el mismísimo Napoleón. Al presidente Grant, educado en la Academia Militar de Westpoint, su conocimiento técnico de las armas, el terreno y el enemigo (estrategia profesional) le sirvió para ganar la guerra civil estadounidense. A Hitler, su estilo despótico y desdeñoso de las condiciones de la tropa lo condujo a perder la Segunda Guerra Mundial.

3.- Liderazgo en tiempos turbulentos de la historiadora harvardiana Doris Kearns Goodwin es quizá mi texto favorito sobre el tema. Un estudio biográfico, casi novelado de las vidas de los presidentes Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt y Lyndon B. Johnson. La autora analiza cómo sortearon grandes crisis cuatro presidentes norteamericanos durante momentos complejos de guerras, convulsiones sociales, colapso financiero, etcétera. Un ensayo muy profesional que sintetiza cuatro décadas de estudio sobre el liderazgo presidencial estadounidense.

4.- Las personas de la historia: Sobre la persuasión y el arte del liderazgo de la historiadora canadiense Margaret Macmillan pasa revista en una serie de conferencias al concepto de liderazgo en figuras como Bismarck, William Lyon Mackenzie King (el primer ministro creador del estado de bienestar canadiense), Franklin D. Roosevelt, Hitler, Richard Nixon y Margaret Thatcher. Un contraste fascinante que extrae lecciones de los éxitos y los fracasos de cada personaje.

5.- En el poder y en la enfermedad: Enfermedades de jefes de estado y de gobierno en los últimos cien años del doctor David Owen es un estudio de un ex ministro de salud británico sobre cómo los estadistas de distintas naciones y épocas enfrentaron sus crisis de salud y el fenómeno de la hubris, es decir, la soberbia cegadora que produce el poder. Sorpresa, ninguno lo hizo bien. De ahí la exigencia de que, en una democracia, las enfermedades del poderoso sean objeto del más minucioso escrutinio público.

6.- Liderazgo: seis estudios sobre estrategia mundial de Henry Kissinger fue el último libro del estadista e historiador de la diplomacia fallecido este año. Aquí describe las lecciones que aprendió de grandes gobernantes a quienes tuvo el privilegio de conocer y cómo éstos posicionaron ventajosamente a sus países en un sistema internacional cambiante. Por las páginas de la obra desfilan figuras de la talla de Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew y Margaret Thatcher. Este libro aporta las reflexiones finales y las preocupaciones sobre el poder del gran autor alemán antes de su muerte.

7.-Doce césares: La representación del poder desde el mundo antiguo hasta la actualidad de la clasicista de la Universidad de Cambridge Mary Beard. Como todos sus libros, una obra maestra de la historiadora británica que clasifica la iconografía del poder. ¿Cómo han sido representados en la pintura, escultura y numismática los gobernantes, césares y dictadores desde la Roma clásica hasta nuestros días? ¿Cuáles son las representaciones “aceptables” de un aspirante a conducir un país y cuáles no? En suma, ¿cómo se ve o debe verse un estadista y qué tanto está influido por representaciones del mundo romano? Este libro bellísimo, acompañado de fantásticas ilustraciones, es también un magnífico estudio de historia del arte occidental.

8.- El poder presidencial: Adolfo Ruiz Cortines de Juan José Rodríguez Prats es el mejor estudio que conozco sobre el liderazgo presidencial en México. Un libro que se lee como novela, pero explica la importancia del don de gentes en la política y el trato humano. “El modito” como le llamaba don Adolfo. La sencillez, austeridad y, sobre todo, la astucia y malicia infalible de Ruiz Cortines están minuciosamente retratadas por Rodríguez Prats. No obstante, lo más valioso del libro es su recordatorio de la estupidez e insultante demagogia del discurso de nuestro tiempo de que hay que apoyar a un político por el mero hecho de ser joven. Ruiz Cortines, uno de los presidentes mexicanos que llegó al poder más viejo, es también el más experimentado, el más dueño de sí mismo y, en consecuencia, el más sabio políticamente. Juventud no es sinónimo de eficacia política, sino de inexperiencia, torpeza, soberbia e incapacidad de administrar las propias emociones.

9.- La era de los líderes autoritarios: Cómo el culto a la personalidad amenaza la democracia en el mundo de Gideon Rachman es el análisis por excelencia de las nocivas consecuencias del anti-liderazgo de los hombres fuertes, caudillos, autócratas y populistas del mundo contemporáneo. Un estudio de lo que no debe hacerse, una guía para entender cómo están arruinando a sus naciones. Rachman, editor de la sección internacional del Financial Times y periodista ganador del Premio Orwell entregado por la Unión Europea, presenta un retrato personalísimo de figuras como Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orbán o Jair Bolsonaro.

10.- Churchill de Roy Jenkins es quizá la biografía definitiva y una de las mejor documentadas, aunque no la más extensa, del gran político británico que probablemente sea el mayor estadista del siglo pasado. No es nada más un estudio de la personalidad de Winston Churchill, sino un fresco de época que pinta el mundo de la primera guerra mundial, de la segunda y de la guerra fría. Escrita por un autor dotado de una estupenda prosa, Jenkins tiene el beneficio de haber sido un experimentado y exitoso político socialdemócrata británico que, a pesar de las diferencias ideológicas, no oculta su admiración por el gran león conservador del Reino Unido.

@avila_raudel