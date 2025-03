Un Teuchitlán más: ¡nunca jamás!

Por: Félix Hernández Gamundi

Por más de 56 años, en el Comité 68 hemos luchado contra la impunidad, por el acceso pleno a la justicia, por el derecho al debido proceso y a la reparación integral de los daños a las víctimas de los delitos de Estado. Y en este afán, hemos recibido el apoyo de otras organizacione hermanas de México y del mundo entero.

La violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país es un tema en el que conceptualmente y en términos de la ley, hemos avanzado mucho hasta el punto de que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es considerada una de las más avanzadas del planeta. Sin embargo, eso no se ha materializado, en el acceso pleno a la justicia, a la que en principio, todos los seres humanos tenemos derecho por el simple hecho de existir, tal y como lo establecen nuestras leyes y los tratados internacionales, de los que México es parte.

Cada vez que aparece un caso como el de Teuchitlán, porque en realidad este no es el primer caso de centros de tortura, entrenamiento criminal y/o de ejecución masiva; cada vez que se fabrican las verdades históricas, porque en realidad no hay la voluntad de investigar; cada vez que se fabrican pruebas y se tuerce la ley; cada vez que se realizan secuestros o desapariciones forzadas; así como cada vez que se violan los derechos de las personas; las víctimas en su andar por el laberinto de la impunidad, se solidarizan, se encuentran y se abrazan. Es así como se ha construido una red de redes con quienes por décadas, hemos luchado por las causas de la gente.

Hoy nos encontramos ante la verdad más ominosa que las víctimas y los familiares tenemos que enfrentar: EN MÉXICO NO HAY ACCESO PLENO A LA JUSTICIA, PORQUE ÉSTA NO ES PARA TODOS, ES SOLO PARA UNOS CUANTOS PRIVILEGIADOS O INFLUYENTES.

Sin duda el peor dolor que se puede experimentar, es la desaparición de un ser querido, e independientemente de si es por motivos políticos, por causas criminales, por el tráfico ilegal de armas, personas o drogas; lo que es claro es que la causa raíz, es el estado de IMPUNIDAD, que se pasea entre nosotros.

Vivimos indignados por el horror y la incertidumbre, pues es nuestro derecho inalienable e irrenunciable, que la verdad se conozca, que se juzgue y castigue a los culpables y que se repare el daño a las víctimas. El ESTADO ESTA OBLIGADO A OBTENER LA VERDAD, A COMUNICARLA Y A HACER JUSTICIA. Solo así se garantizará la NO REPETICIÓN de estos crímenes.

Las organizaciones políticas y civiles en lucha, estamos movilizados permanentemente en contra de esta situación tan delicada e inadmisible y afirmo que es falso que nos estamos acotumbrando como sociedad a esta violencia continuada. A pesar del horror, la gente agraviada está en las calles, en los juzgados, en las fiscalías, en los SEMEFOs, y en todo el territorio, armados con la Ley y picos y palas, razgando la tierra sin descanso. Gracias a esta entrega comprometida y amorosa, tenemos esperanza.

Por eso, el caso de Teuchitlán se agrega a la larga y ominosa lista de agravios contra el pueblo de México y otra vez nos preguntamos, y ¿cuantos más se sumarán a la lista del horror? 68, la Guerra Sucia, Aguas Blancas, Acteal, Tanhuato,Tlatlaya, Ayotzinapa, los niños del ABC, ejecuciones extrajudiciales en contra de miembros de movimientos sociales, campesinos, obreros y señaladamente los del FDN en 88 y los defensores de las zonas boscosas de México, entre otros miles de compañeros en lucha.

¿Y cómo estos casos de naturaleza netamente política que siguen sin resolverse, se comparan a los actos criminales de las mafias? : ES LA IMPUNIDAD.

El punto de partida para que la impunidad sea endémica consiste en que en términos reales, NO HAY INFORMACIÓN, NO HAY RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY CONTROLES NI SUPERVISIÓN SOBRE LAS FUNCIONES DEL PODER JUDICIAL, NI LAS FISCALÍAS. Y TAMPOCO HAY CONTROLES DE PROBIDAD O ANTI-CORRUPCIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.

Traigo a la memoria los casos de los 5 jóvenes secuestrados por las mafias en los Altos de Jalisco, obligados a matarse entre sí, hasta que el último sobreviviente calificara para ser reclutado por la fuerza. Mismos que ahora sabemos pueden estar vinculados al rancho Izaguirre.

Recordemos a las “muertas de Juárez”, las de Tlaxcala, las del Estado de México…, junto con los cientos de miles de jóvenes desaparecid@s que al transitar o simplemente buscar trabajo, pudieron ser secuestrad@s para la trata de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de drogas o para incorporarles de manera forzada a la delincuencia.

En el caso de los migrantes expoliados por los “polleros”, se reproduce un trato brutalmente inhumano, quedan expuestos a toda clase de abusos, que pueden incluso desembocar en ejecuciones masivas y se acumulan, según datos de la CNDH, más de 20,000 víctimas hasta 2024. Recordemos la masacre de San Fernando en Tamaulipas y las fosas clandestinas que fueron descubiertos y el caso juzgado, debido a que hubo un militar que fue victimado, lo cual desató una investigación a fondo.

La Comisión Nacional de Búsqueda reportó decenas de campos de entrenamiento criminal que localizó en Tamaulipas, Durango, Coahuila, Zacatecas y Michoacán y todos ellos demuestran que se ha reproducido un sistema de cooptación y entrenamiento criminales en todo el país, que amenzan la paz pública.

En este estado de cosas, es absolutamente injustificable el estado de violencia continua en que se encuentra la Ciudad de Culiacán. ¿ Y quién da una explicación ? ¿Quién se hace cargo? ¿Y cómo acabar con este estado de cosas? Solo hay un camino: la acción puntual, integral y expedita de la Justicia, y la no colusión de las autoridades y las fuerzas de seguridad.

Como dijimos en entregas anteriores, LA REFORMA JUDICIAL PARA SER EFICAZ TIENE QUE SER INTEGRAL. Se requiere una reforma a fondo de todo el aparato de Justicia incluyendo las fiscalías y las instancias policiacas y de investigación, pasando por rediseñar la defensoría pública, el sistema penitenciario y el papel de las aduanas, la autoridad migratoria y las fuerzas de seguridad en todos los niveles.

En estos tiempos de cambio, avancemos hacia una REFORMA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS EN TRES EJES: Reforma del Poder Judicial, Reforma de las Fiscalías y Reforma de los Medios de Protección de los Derechos Humanos.

México sí cuenta con todo el aparato institucional necesario y suficiente para que los derechos constitucionales en pleno, sean vigentes y accesibles para tod@s, lo cual descalifica por completo los argumentos de un “Estado fallido”. Esta categoría ha sido promovida por el neoliberalismo, para justificar las intervenciones e ingerencias del exterior ( armadas o no), con el objetivo de explotar los recursos de las naciones en guerra o bajo inestabilidad política.

Nosotros en cambio pensamos que en México hemos tenido un “Estado omiso” y que sus instituciones de Justicia y de la Fuerza Pública, deben responder a los sistemas de rendición de cuentas del poder civil y las instancias que protegen los derechos humanos. Para ello, las auditorías y supervisión de dichos aparatos deben estar fuera de esas mismas instancias.

Si los casos de niños, jóvenes y mujeres asesinados y desaparecidos que se han acumulado por décadas, se hubieran investigado, juzgado y castigado en su momento, no habría ninguna posibilidad de que al amparo de LA IMPUNIDAD, se siguieran cometiendo estos crímenes de mayor alcance. Hoy la sociedad entera exige que todos estos hechos sean investigados a fondo, independientemente de cómo se les tipifique para generar narrativas distractoras. Los crímenes han sido perpetrados por grupos fuertemente armados y organizados para pasar por encima de la Ley, y deberán ser investigados y juzgados sin más dilación. Ya basta.

Y está claro, que para cerrar el paso a los sensacionalismos y manipulaciones mediáticas, en cuanto haya el primer indicio, sospecha o denuncia, la autoridad debe investigar de manera expedita, objetiva y veraz e informar inmediatamente a la población.

Desde aquí abrazamos con profunda solidaridad a las MADRES BUSCADORAS Y SUS FAMILIAS, nos sumamos con su lucha que es legítima y es de todos; y las convocamos a seguir adelante con la frente en alto y llamamos a toda la sociedad a la mas amplia solidaridad con estas causas.

¡SIGAMOS LUCHANDO hasta que La Justicia viva campante entre nosotros!