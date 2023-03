Violan la ley antitabaco a metros de Palacio Nacional

Nos comentan que a quienes de plano les vale la ley antitabaco, que prohíbe la comercialización de los cigarros y vapeadores es a los vendedores ambulantes localizados a unos metros de Palacio Nacional. Nos detallan que en las calles de Moneda, Correo Mayor y Corregidora, localizadas en los alrededores del recinto histórico, es común que vendedores ambulantes los ofrezcan sin ningún problema bajo el grito a todo pulmón de “¡Aquí está el cigarro electrónico, vapeadores, cigarros electrónicos, el cigarro vaper!”. Nos dicen que valdría la pena que, en una de sus muchas idas a Palacio Nacional, el doctor Hugo López-Gatell, dejara de mirar hacia otro lado y pidiera que se aplique la ley, de la misma manera que se ha hecho con los comercios establecidos que se dedicaban a la venta de este tipo de productos.

La mala racha de la Fiscalía General de la República

Muy malas semanas, nos hacen ver, ha tenido la Fiscalía General de la República. Primero, la exoneración a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Luego, el amparo otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que dejó sin efecto la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en su contra. En los próximos días, nos comentan, se verá si cambia la situación para la FGR. Si un juez le niega la libertad condicional al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien la próxima semana volverá a comparecer en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht, la Fiscalía podría nivelar un poco el marcador, pero si no…

José Luis Moyá, la ruta del dinero

Nos señalan que la familia Mena, propietaria de la empresa Continental Automotriz, una proveedora de gobiernos estatales y del gobierno federal, vuelve a estar bajo sospecha por sus presuntos vínculos con José Luis Moyá Moyá, denunciado penalmente por la empresa de comunicación que edita El Heraldo de México, debido a que le exigió un pago mensual a cambio de no afectar su reputación y la de las empresas del Grupo Andrade. Nos comentan que las autoridades federales analizan los movimientos financieros de Moyá Moyá, quien, nos dicen, abiertamente presume que las empresas lo contratan para trabajar a su favor en las licitaciones públicas. La ruta del dinero, señalan, podría llevar a los investigadores hasta los depósitos, que por los conceptos de “contraprestaciones o donativos” ha realizado Continental Automotriz, por más de 260 mil pesos a Moyá Moyá, nos dicen.

Xóchitl Gálvez renuncia a la Comisión Anticorrupción

La designación de los dos nuevos comisionados del Inai no sólo provocó diferencias en las bancadas de Morena y PAN en el Senado. La inconformidad de la senadora Xóchitl Gálvez no se quedó en el pleno, donde se opuso férreamente a la designación de uno de los consejeros, sino que, nos dicen, trascendió a otras instancias de la Cámara Alta. La panista anunció a su coordinador Julen Rementería su renuncia a la Comisión de Anticorrupción, en la que se desempeña como secretaria. Doña Xóchitl reclamó que el trabajo de esa comisión no fue tomado en cuenta para definir a los comisionados, y por ello, nada tiene que hacer en esa instancia.