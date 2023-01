Sabotaje en Compranet

Nos comentan que continúan las fallas en Compranet, la plataforma pública de compras del gobierno federal y que depende de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Desde este sábado y anoche, los ciudadanos no podían consultar a este sitio web. En Twitter, Hacienda reconoció que Compranet estaba fuera de servicio para supuestamente darle mantenimiento y “brindar servicios estables, robustos y seguros”. Al parecer, nos detallan, de poco ha servido la inversión que se ha hecho en los discos de almacenamiento necesarios que se adquirieron tras la caída de la plataforma por dos semanas en julio pasado. Curioso que después de casi medio año las fallas sigan y con esto, la imposibilidad de seguir de manera pública los procesos de compras que hace el gobierno que dice combatir la opacidad y la corrupción. Será que, como en el Metro, alguien está haciendo un complot y saboteando Compranet. ¿Será momento de enviar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Hacienda?

Guadiana y Mejía, pelea por el segundo lugar

Felices, felices, felices, así están, los priistas en Coahuila quienes ven que en Morena cada día hay más señales de división. Ayer, cercanos al candidato morenista a la gubernatura, el senador Armando Guadiana, salieron a desmentir versiones de que se “bajará” de su aspiración, luego de la división que generó al interior del partido la postulación del exmorenista Ricardo Mejía Berdeja, como candidato del PT. Guadiana envió el mensaje de que sigue firme en su decisión de ser el sucesor del priista Miguel Ángel Riquelme. Sin embargo, es un hecho que don Armando no contará con todo el apoyo de la estructura de la Cuarta Transformación para enfrentar a Va por México (PRI-PAN-PRD) y a su aspirante Manolo Jiménez. En el PRI comentan que, si la división sigue en Morena, la verdadera pelea será entre Guadiana y Mejía, pero por el segundo lugar.

No todos quieren apoyar a todas las corcholatas

Algunos gobernadores y algunas gobernadoras morenistas no tomaron con mucha alegría la petición que por escrito les hizo el líder de su partido, Mario Delgado, quien “respetuosamente”, les pide extender una “invitación expresa” a la y los aspirantes a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, a sus estados para que cada uno de ellos tenga oportunidad de informar al pueblo para cuando llegue el momento de la encuesta que definirá a la persona sobre la que recaerá la candidatura. Don Mario también pide fortalecer la presencia de cada uno de los aspirantes en sus estados. Hay algunas mandatarias y mandatarios que no pueden ni ver a algunos de los aspirantes, así que no están muy de acuerdo en abrirles a todos las puertas a todos en sus estados. Por ejemplo, nos dicen que será muy difícil que luego de todo lo que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha dicho y presentado sobre el senador Ricardo Monreal, escriba una carta invitando al legislador al estado y que ella se ponga a trabajar para fortalecer la presencia de Monreal en tierras campechanas.

Vila y el acuerdo de la alianza para el 2024

Nos hacen ver que el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, mantiene sus aspiraciones presidenciales vigentes para el 2024. En su Cuarto Informe de Gobierno de Vila Dosal se dieron cita diferentes liderazgos de diversos partidos. Nos comentan que en este evento se dio la reaparición del excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade; así como la del panista, Roberto Gil Zuarth, y algunos diputados federales. Así, nos dicen que don Mauricio es uno de los panistas que podrían salir beneficiados por el acuerdo entre las dirigencias del PAN-PRI y el PRD en el que se estableció el compromiso para que los panistas lleven mano en la designación del candidato presidencial de 2024, tal y como el PRI lo hará en las elecciones de este 2023 en el Estado de México y Coahuila.