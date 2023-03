Rubén Moreira es el plan B de Alito

Nos cuentan que el festejo de los priistas detractores de Alejandro Moreno por el revés que sufrió en el INE fue prematuro. La autoridad electoral dictaminó que don Alito no podrá permanecer en la presidencia del tricolor hasta 2024 porque violaría los estatutos del partido, y aunque el campechano anunció que impugnará la decisión, nos aseguran que ya dio por sentado que no podrá cambiar el fallo, por lo que está echando a andar, para estar a la moda, un plan B, que consiste en usar el control que mantiene sobre los órganos directivos para que lo suceda en agosto Rubén Moreira, actual coordinador de los diputados federales del PRI, quien contará con los apoyos internos suficientes para que no le haga ni cosquillas la oposición de los senadores encabezados por Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong. Así, nos aseguran, todo quedará en el mismo grupo y el palomeo de candidaturas para el 2024 seguirá pasando por don Alito. ¿Habrá desbandada?

Embajadas y consulados de México, en aprietos bancarios

Las que andan en aprietos administrativos, nos cuentan, son las representaciones diplomáticas de México en el exterior por causa de un reciente acuerdo de la Tesorería de la Federación que ordena que a más tardar el 31 de marzo se cancelen todas las cuentas bancarias autorizadas por dicha entidad. Nos comentan que las quejas le llovieron a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Cancillería, toda vez que para embajadas y consulados “no son enchiladas” cerrar y luego volver a abrir cuentas, por las disposiciones de cada país. Así que la respuesta fue: se abrirá una nueva cuenta, se hace un traspaso de la existente y listo, tramitología arreglada. A ver si no empiezan la primavera las embajadas y consulados con escenas penosas de falta de pagos y de servicios.



El mensaje de la ministra presidenta

La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, encabezará el próximo martes una ceremonia por el Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos. Nos cuentan que en los pasillos del máximo tribunal hay expectación por el mensaje que dé doña Norma ante los recurrentes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes. Nos cuentan que en el salón de usos múltiples estarán los once ministros que integran el pleno, así como los consejeros de la Judicatura Federal para respaldar la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Seguramente en Palacio Nacional estarán muy pendientes de la transmisión en vivo que se realizará por el Canal Judicial.



Muchos balazos y pocos abrazos en Zacatecas

Este fin de semana, el presidente López Obrador visitará Coahuila, Durango, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Nos dicen que los focos rojos están en Zacatecas, donde la violencia no cesa por más que el gobernador David Monreal se encomienda al Santo Niño de Atocha, por lo que habrá una nueva revisión a la estrategia de seguridad en ese estado, azotado por los asesinatos de policías y civiles, el secuestro, el cobro de piso y los ya cotidianos enfrentamientos armados hasta en las calles. ¿Le ayudará a don David la mano del Presidente para empezar a salir del hoyo? Por ahora siguen los balazos y no se ven los abrazos.