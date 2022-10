Rechazan presentar el libro “El Rey del Cash” en el Senado

Mucha expectación ha causado “El Rey del Cash”, el libro en el que la periodista Elena Chávez relata su versión de algunos pormenores de la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tuvo una cercanía durante dos décadas. Tanto interés ha generado la obra, que la senadora del PAN Kenia López Rabadán invitó a su autora a que la presentara en la sede del Senado de la República. Sin embargo, la respuesta de la periodista fue negativa, ya que, nos dicen, ella no desea que se politice el tema. La intención de doña Elena, aseguran, es que su obra se mantenga como fue concebida y como nació: “como un libro ciudadano”.

Quieren resucitar cochinito agonizante

Nos adelantan que hoy la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados votará una iniciativa presidencial para establecer que Hacienda podrá realizar aportaciones adicionales al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Se trata, nos dicen, de una intentona por revivir el cochinito moribundo que la Federación ha exprimido desde el inicio de la administración a la fecha. En días pasados, en EL UNIVERSAL le dimos a conocer que de 2019 a 2022, ahorros del país, alojados en los Fondos de Estabilización FEIP y FEIEF, se vieron reducidos en más de 277 mil millones de pesos, al pasar de 323 mil millones, a solo 45 mil millones. Ya veremos si el cochinito se recupera con el oxígeno que pretenden darle.

No hay prisa en el PAN para dar por muerta la alianza Va por México

La semana pasada, en este diario, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano anunció que, para él, la alianza Va por México ya estaba muerta después de la “traición” de algunos legisladores del PRI y de su partido al apoyar la reforma constitucional para ampliar la participación de la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. Nos cuentan que la dirigencia nacional panista no se va a precipitar en anunciar una ruptura ni con el PRI, ni con el PRD. Cabe recordar que Va por México se comprometió a realizar una moratoria constitucional y que no apoyaría una reforma eléctrica, la militarización de la seguridad pública, y que haría una defensa del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, priistas y perredistas la incumplieron. Nos comentan que la definición panista podría venir hasta el próximo 6 de noviembre en el desarrollo de su Asamblea Nacional, pues ahí someterán a consulta de todos los panistas la permanencia del PAN en la coalición. Nos hacen ver que, para el PAN, la ruptura, en especial con el PRI, no es tan sencilla, pues saben que una alianza es la mejor opción que tienen ambos partidos para ganar importantes elecciones, como la del 2023 en el Estado de México, y la presidencial y de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Que siga López