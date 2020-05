¿Quién pagó las pruebas para coronavirus en el gabinete de AMLO?

La Secretaría de Salud ha recomendado a la población, una y otra vez, que ante la aparición de síntomas de coronavirus lo mejor no es salir a buscar una prueba de laboratorio, sino pedir asesoría a distancia (por medio de teléfonos como Locatel o SMS habilitados para tal función) y, si los indicios son claros, quedarse en casa. Sin embargo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y ahora Ricardo Sheffield, procurador del Consumidor, han dado a conocer que se hicieron la prueba de laboratorio por síntomas leves. Si esto lo hicieron con recursos propios en instancias privadas, no habría problema, pero si pidieron el favor a instituciones públicas, constituiría un claro ejemplo de privilegio derivado de sus cargos. Para despejar dudas, no estaría mal que ambos aclararan dónde se hicieron los estudios que, además, en el caso de Sandoval, incluyeron a toda la familia.

La prueba de laboratorio de Osorio Chong

A partir de la publicación en este espacio del lugar donde se da a conocer el nombre de la institución donde el senador Miguel Ángel Osorio Chong se hizo la prueba, nos dicen que el Laboratorio de Especialidades Inmunológicas S.A de C.V, es una empresa con 29 años de servicio sin vínculo ni parentesco con la senadora Dolores Padierna. Además, afirman, cuentan con autorizaciones de Cofepris y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE ) para realizar las pruebas para la detección del virus SARS-COV 2. Quien firma los resultados del análisis, comentan, cuenta con cédula profesional y los requisitos de ley para acreditar dichas pruebas, las cuales dieron el resultado positivo de Osorio Chong.

La difícil tarea de revivir la ley de manga ancha

Algo así como resucitar la reforma para quitar facultades presupuestales al poder Legislativo, que de plano no nació, resulta ser el trabajo que se echó encima el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado. El proyecto que llevó a los “conservadores” a decir que era más propio de Santa Anna que de un Juárez, según don Mario verá la luz en la segunda semana cuando pidan una sesión extraordinaria. El pretexto de la Sana Distancia dio tiempo suficiente para volver a sacar números de los votos requeridos; sin embargo, nos comentan, todavía no hay señas de fisura en el duro bloque opositor que se formó en contra.

Garrote a los que no donen salario

Crece la negativa en el gobierno a reducción de salarios y renuncia al aguinaldo como lo mandó el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Así como el pasado 27 de abril, Juan Carlos Granados Hernández, gerente de la Subdirección de Exploración y Producción de Contratos y Asociaciones de Pemex, envió un memorándum a la empresa para informarle que él no podía dejar de percibir ese porcentaje, otros ya tienen también planeada la declinación. Veremos si no hay consecuencias para estos funcionarios públicos, pues el propio diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, alertó que se está presionando a los funcionarios de alto nivel para que se disminuyan el sueldo pues de no hacerlo serían despedidos.