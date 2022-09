¿Quién pagó la tamaliza en Palacio?

Nos comentan que en Palacio Nacional siguen ocurriendo fenómenos paranormales, pues documentos oficiales de la Oficina de Presidencia, que por ley deberían estar disponibles para los ciudadanos, desaparecen sin dejar rastro. Como ya es costumbre, cuando se pide información por la vía de la Ley de Transparencia, la Presidencia de la República jura y perjura que por más que buscaron “de manera exhaustiva” documentos e información no se encontró nada. La última documentación de la que aseguran no se tiene rastro, es la referente a las facturas o recibos del costo de la tamaliza que ofreció en julio pasado el Presidente a empresarios para invitarlos a comprar boletos del sorteo de la Lotería Nacional para la rifa de lotes en Playa Espíritu, Sinaloa. Lo bueno es que en la casa presidencial no se cansan de decir que la transparencia es la base de la democracia. ¿Qué tal si no fuera así?

La caída del sistema en la Cámara de Diputados

Será que la pobreza franciscana tuvo algo que ver en la caída de la red de internet en la Cámara de Diputados, que ayer impidió que se pudiera discutir la derogación del horario de verano en la Ley de Husos Horarios. Al ser una sesión semipresencial del pleno, era necesario contar con internet para registrar la votación de los diputados que no se encontraban en el recinto. ¿Estará la Cámara al corriente en el pago del servicio? Hoy, si no se va la luz y si regresa la señal de Wifi, podría, por fin, llegar a su final el debate y votación de la ley que dará fin al horario de verano, y que seguramente será aprobada sin problema, ya que la mayoría de Morena y sus aliados votarán a favor. Después, será enviada como minuta al Senado para continuar con el proceso legislativo.

Desinterés de senadores en comparecencia del secretario de Hacienda

Nos cuentan que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tuvo que esperar casi tres horas para comparecer ante el pleno del Senado en el marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno, ello ante el debate que se estaba dando sobre la licencia del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sin embargo, no sólo fue el retraso inicial, sino que durante prácticamente toda la sesión el salón de plenos estaba semivacío y de los 128 senadores por momentos no había ni siquiera la mitad. ¿Será que a los senadores los tiene sin cuidado la situación financiera del país?

Donación obligatoria de órganos