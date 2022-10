Palacio Nacional envía al Edomex a su “brazo armado” de Youtubers

Nos dicen que desde una de las más conspicuas oficinas de Palacio Nacional salió una misión de “periodistas” afines a la autollamada Cuarta Transformación hacia el Estado de México para acudir a las comparecencias de los funcionarios que asisten ante el Poder Legislativo con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo. Nos comentan que, al igual que lo hacen en las conferencias matutinas, hacen preguntas por encargo, a quien se deje, en especial sobre el presunto gasto en espectaculares de revistas que llevaron en su portada a la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Del Moral, quien aspira a la candidatura del PRI al gobierno estatal. Nos hacen ver que quizá quien mandó al comando, encabezado por el laureado periodista “Lord Molécula”, quien no se caracteriza por su imparcialidad e inteligencia, no consideró que en las calles de la entidad también hay una gran cantidad de espectaculares de otra revista con los rostros de funcionarios públicos y candidatos de Morena. Nos dicen que, a ver si estos enviados no acaban por darse un balazo en el pie, y de paso perjudicar a los morenistas locales y foráneos que han colocado espectaculares en el estado.

Lupa al gasto del órgano electoral mexiquense

Y, a propósito del Estado de México, nos comentan que en el proceso electoral de 2023 se tiene que poner una especial atención a los manejos del Director Administrativo del Instituto Electoral del Edomex, José Mondragón Pedrero. Don José, salió a decir que es muy baja la cantidad de recursos que este año ocupará para el proceso electoral. Sin embargo, nos hacen ver que estas declaraciones, viniendo de un servidor público que ha sido cuestionado por ocupar su cargo durante 14 años, además de estar señalado en casos de manejos turbios como cobro de cuotas y derechos de piso, dan mucho que dudar, pues él es el encargado de licitar y adjudicar todo lo que se requerirá para la elección. La lupa, nos comentan, debe estar sobre él para saber bajo qué intereses se mueve.

La 4T toma la Feria del Libro del Zócalo

Si acude a la Feria del libro del Zócalo no le quedará duda alguna de que a la autollamada Cuarta Transformación no se le da mucho el tema de la pluralidad de pensamiento. Y, si revisa las presentaciones que habrá, podrá encontrar a los intelectuales: Pedro Miguel, Pedro Salmerón, Fabrizio Mejía, Vicente Serrano, Violeta Vázquez Rojas, John Ackerman, Armando Bartra, Témoris Grecko, Óscar de Pablo, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Díaz Polanco, Gerardo Fernández Noroña, Felipe Ávila, Hugo López-Gatell, Jenaro Villamil, El Fisgón, Hernández, Epigmenio Ibarra, Fernando Rivera Calderón, Jairo Calixto Albarrán… entre muchos otros.

Ven el regreso de los desayunos de Monreal con AMLO

En el equipo del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, aseguran que es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el senador zacatecano retomen sus desayunos de tamal de chipilín en Palacio Nacional, ahora que el Senado aprobó una de las reformas más importantes para el titular del Poder Ejecutivo. Nos dicen que en Palacio Nacional se tomó nota del cabildeo que llevó a cabo don Ricardo para sacar la reforma que extiende hasta 2028 la autorización para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública, y que en una primera discusión obtuvo un rotundo rechazo del bloque de contención. Monreal, asegura su equipo, logró acordar con la oposición una propuesta de consenso, por lo que dicen que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no ve algún impedimento para que el Presidente y Monreal se reúnan como lo hacían antes.