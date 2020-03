Lozoya, Garzón y la bola de humo

Desde el miércoles corrió la versión de que el destacado abogado español Baltasar Garzón se haría cargo de la defensa legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien afronta en Madrid un juicio de extradición a México por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y delincuencia organizada —por presuntamente haber recibido sobornos del consorcio brasileño Odebrecht. La bola de humo duró poco más de 24 horas, pues personajes ligados a Lozoya dijeron a este espacio que don Baltasar no es parte de la defensa legal del exfuncionario mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó la mañana del jueves que si Garzón estaba en el equipo legal de Lozoya no la tendría fácil, porque tampoco se trata de “tamalitos de chipilín”. Una vez aclarado que don Baltasar no será el abogado de don Emilio, nos preguntamos una vez más: ¿Quién tendrá la responsabilidad de defender al exfuncionario mexicano en territorio español?

Proponen nueva subsecretaría en Educación Pública

Muy interesante y pertinente vio el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, la iniciativa para crear en la estructura de la institución la subsecretaría de Educación Indígena, presentada por el senador morenista Casimiro Méndez. El intercambio de ideas, nos cuentan, se dio en una sesión de trabajo entre don Esteban y senadores de Morena, quienes revisaron asuntos de gestión pendientes entre los representantes estatales y la SEP. Durante la reunión, nos cuentan, se expresó la pertinencia de que se cuidara mucho que estuviera acompañada de los recursos para atender debidamente a las etnias de nuestro país, en caso de que avanzara la propuesta. En pocas palabras, el secretario vio con buenos ojos la idea presentada por don Casimiro, quien tiene a su cargo la secretaría de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado.

Pasa la prueba, marihuana con fines medicinales

El superdictamen que se elaboró en materia de cannabis y que pasó la primera aduana en comisiones del Senado en lo general, nos dicen, difícilmente iría adelante, difícilmente pasará otras aduanas para llegar al pleno por el tema del uso lúdico. Nos explican que hay legisladores que ven muy rescatable el uso médico de las sustancias derivadas del cannabis y que es uno de los capítulos que se puede salvar de ir a la congeladora. Pero, nos comentan, hasta en la bancada de Morena hay una sorda disputa por las reglas de uso lúdico. Y un elemento importantísimo para los morenistas es que sienten que el presidente Andrés Manuel López Obrador no les ha dado una línea clara y simplemente puede atorarse. Así que el Senado estará en condiciones de sacar adelante una reforma legal descafeinada o, mejor dicho, sin jalarle mucho las patitas al diablo, nos adelantan.

Audiencia de la CIDH en Puerto Príncipe

La Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, acude este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar el incumplimiento por parte del Estado mexicano de los compromisos internacionales para frenar la violencia armada contra la niñez. Nos explican que para ello se realizará una audiencia temática en Puerto Príncipe, capital de Haití, que aprovecharán integrantes de Redim para exponer que en México los niños son víctimas de un creciente reclutamiento forzado y de desapariciones en el contexto del crimen organizado. Todo esto por si nuestro país no tuviera suficiente con las exigencias por reconocer la violencia de género que permea en muchos estados del territorio nacional, nos hacen notar.

***En la imagen Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL