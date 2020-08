Los daños colaterales del video de Pío y David León

Todavía está por verse cómo quedará dentro del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación David León, quien estaba a punto de convertirse en el titular de la distribuidora de medicamentos y vacunas del Estado mexicano dependiente de la Secretaría de Salud, hasta que apareció en un video entregando paquetes de dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República. Pero mientras se aclaran las cosas, y don David explica por qué grabó las entregas de dinero al hermano del Presidente, ya hay víctimas colaterales, pues una buena parte del equipo de don David había renunciado a la Coordinación Nacional de Protección Civil para seguir a su jefe a la nueva dependencia y hoy están sin trabajo y en espera de que León pase la prueba de lealtad con la 4T, además de que enfrente las posibles consecuencias legales, para saber si continuarán laborando en el gobierno federal. Víctimas colaterales de un videoescándalo.

¿Qué tanto quieren a Noroña en la 4T?

Nos cuentan que el vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, anda muy activo buscando apoyos para ser el primer diputado del PT que presida San Lázaro, y con eso, además, bloquear al PRI en esta aspiración. Noroña ha aprovechado la coyuntura y se ha envuelto en la bandera del juicio a los expresidentes de la República para ganar reflectores y lograr la presidencia de la Cámara. Nos comentan que Noroña también está buscando la reelección, es decir, quedarse seis años como diputado federal del PT, ahora que la Constitución lo permite, y finalmente culminar el sexenio con una candidatura presidencial que abiertamente ha dicho buscará. Esta situación, nos hacen ver, demostrará qué tanto aprecia la autollamada Cuarta Transformación a don Gerardo y si lo prefiere por encima de los priistas. Así, nos hacen ver, a don Gerardo la presidencia de San Lázaro le serviría como un escalón en su carrera hacia 2024, lo que habrá que ver es si la 4T le permitirá subirlo.

El defecto del embajador

El que está muy atento a la pandemia en Italia es el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco, quien a diario refleja en Twitter cómo van las cifras de Covid-19 en la nación europea. El representante diplomático, que tiene por defecto ser periodista de carrera, quizá no ha reparado que en México, en especial en Palacio Nacional, no les gusta que los periodistas lleven la cuenta de los fallecidos. A ver si no se le van encima en la mañanera.

Pleno de la Suprema Corte permanecerá cerrado

Aunque los juzgados y tribunales federales reiniciaron actividades presenciales con una dinámica diferente para evitar concentraciones de personas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el ministro Arturo Zaldívar, el salón de Plenos permanecerá cerrado un mes más. Nos dicen que, al menos hasta el 30 de septiembre, los ministros continuarán sesionando por videoconferencia. Con esto, nos explican, la tramitación de asuntos de manera física continuará, pero se seguirá privilegiando el trámite de manera electrónica.