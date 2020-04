Las voces de la 4T en EL UNIVERSAL

Porfirio Muñoz Ledo, Juan Ramón de la Fuente, Ricardo Monreal, Martí Batres, Alejandro Encinas, Paola Félix Díaz, Enrique Márquez, de manera semanal o periódica. Además de Arturo Herrera, Alejandra Frausto, Román Meyer, Maximiliano Reyes, Julián Ventura, Martha Delgado, en varias ocasiones, son solo algunos de los secretarios de Estado, subsecretarios, legisladores, embajadores y funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación que desde las páginas de EL UNIVERSAL explican, promueven o defienden, y a veces hasta cuestionan, las políticas del actual gobierno. Todas ellas y todos ellos comparten espacio editorial con muchas otras voces que disienten del actual régimen y lo expresan, sin ninguna censura, en sus espacios de opinión. Es justo ese intercambio plural, y siempre respetuoso, el que da lustre y orgullo a El Gran Diario de México, que desde hace ya casi 104 años ha buscado ser un foro para la reflexión y la discusión de los temas relevantes para el país. Así que asegurar que en las páginas de papel o las electrónicas de esta casa editorial está ausente la voz del actual gobierno, es faltar a la verdad, pues no solo se recibe con agrado y agradecimiento a las plumas que forman parte de la actual administración o son afines a ella, sino que difícilmente se podrá encontrar en sus espacios informativos un personaje nacional al que se le dé mayor espacio de cobertura que al presidente Andrés Manuel López Obrador, espacios de información pura y dura, notas sin opinión alguna, como corresponde a la parte informativa. Una descalificación a la pluralidad e imparcialidad de los medios en estos días podría ser una peligrosa señal de que se busca mermar su credibilidad ante las difíciles noticias que en las próximas horas pudieran generarse en el país con la llegada de la etapa más dura de la pandemia. Será la realidad la que se encargue de mostrar si el gobierno estuvo o no a la altura del reto, y sin duda alguna, los lectores de EL UNIVERSAL, tendrán un reporte fiel de esa realidad, con ellos es nuestro único compromiso.

El inesperado hombre del momento

No solo se roba todos los titulares en la prensa escrita, medios electrónicos y digitales, quienes no siempre hablan bien de él. Además encabeza la batalla contra la pandemia de Covid-19 y diariamente dedica una hora del día en dar a conocer las cifras oficiales sobre la contingencia sanitaria y en atender a medios nacionales e internacionales, sino que ahora el subsecretario Hugo López-Gatell también es el personaje de portada de una revista que habla de cosas del corazón, y no precisamente sobre temas de cardiología. En una portada dominada por su rostro, y con el titular de “El inesperado hombre del momento”, la revista Quién, dedicada a narrar la vida de personajes del espectáculo, celebridades, la alta sociedad y la realeza, promete hablar del papel del doctor López-Gatell como “esposo, padre amante del rock y la voz del Covid en México”, en ese orden. Antes, la revista había decidido titular la portada como “Hugo López-Gatell, el inesperado rockstar de la 4T”, pero por alguna razón decidió modificar el tema, pese a que anunciaba que el doctor fue “telonero del grupo Caifanes”. Pero la mala noticia es que si usted es admirador o admiradora del “hombre del momento” o “rockstar”, como lo prefiera, no podrá leer fácilmente lo que se dice de él pues por alguna razón el contenido ha prácticamente desaparecido del portal de la revista que anunciaba: “Tenemos que hablar del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el hombre del momento. Su infancia, su esposa, sus hijos y sus hobbies…” Además, en esa misma edición se promete dar “consejos de belleza para estos días en los que no hemos usado maquillaje y aprovecha para disfrutar de las pijamas más cool y cómodas. ¡Pijama Party!”.

Diputados ponen termómetro a empresarios

Para calmar los ánimos del sector empresarial ante la ausencia de un plan emergente que apoye a salir de la crisis a las micro, pequeñas y medianas empresas, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados convinieron en sostener reuniones con los sectores productivos, como ya la hubo con la industria automotriz. Así, si los martes son “el pulso de la salud” en Palacio Nacional, los jueves serán, aunque en reuniones virtuales, “el termómetro empresarial” en San Lázaro. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el morenista Mario Delgado, informó que este jueves el encuentro será con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) y luego vendrán Concamin y Canacintra. Ya veremos qué temperatura marca el termómetro, pues por ahora todo indica que hay fiebre.

Tiempo de ayudar a los migrantes en EU

A pesar del anuncio que se hizo de una reasignación de recursos para consulados de México en Estados Unidos, no hay dinero que alcance para el apoyo de familias migrantes. Ante este escenario, nos dicen que el que está buscando obtener fondos, con gobiernos de los estados, es el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas. Y es que en Nueva York es donde se ha registrado el mayor número de compatriotas fallecidos a causa del Covid-19. Es una buena oportunidad, nos hacen ver, para que los gobiernos locales cooperen con la Federación para que se retribuya a los ciudadanos que por años han contribuido tanto a la economía de sus estados, como a la del país.