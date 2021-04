La visión de la 4T sobre la democracia

Para algunos, nos dicen, resulta muy interesante la forma en que la autollamada Cuarta Transformación entiende lo que significa un Acuerdo Nacional por la Democracia, cuyo fin es que no haya intervención del gobierno federal y los gobiernos estatales en el proceso electoral. Primer detalle que llamó la atención de algunos de los asistentes: que a un acuerdo político sean convocados los altos mandos de las fuerzas armadas y la secretaria de Seguridad. Segundo, que a un acuerdo sobre un tema de elecciones no haya sido convocado el árbitro electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral. Tercero, que normalmente, para firmar un acuerdo debe haber una negociación previa de los puntos del mismo, y muchos de los gobernadores aseguran que no fueron consultados. Y cuarto, que la intervención de los gobiernos en un proceso electoral es un delito, por lo que firmar un acuerdo de que no cometerán un delito resulta, por lo menos, ocioso, sino es que hasta cínico. Algunos de los asistentes consideran que se aprovechó su presencia en Palacio Nacional para tomar una foto, y mandar un mensaje, ese sí con posibilidades de tener un fin electoral, de que este gobierno está comprometido con la legalidad. Además, dijeron que era muy difícil decir no a la convocatoria, en especial en estos tiempos en que es peligroso ser un gobernador que no goce de las simpatías de Palacio Nacional.

El secretario de Comunicaciones en ruta de salida

Luego de haber declarado que deben ser los ingenieros civiles y no los ingenieros militares quienes realicen las obras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), su titular Jorge Arganis Díaz Leal acudió a Palacio Nacional ayer antes del mediodía. No crea que don Jorge fue a aclarar sus señalamientos en favor de los civiles sobre las Fuerzas Armadas, nos dicen, sino a una reunión de trabajo donde se dio seguimiento a los proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, no pierde oportunidad en presumir la calidad, rapidez y austeridad con la que los ingenieros militares construyen las obras emblemáticas de su gobierno. Nos dicen que aunque las declaraciones de don Jorge no fueron bien vistas en Palacio Nacional, su salida del cargo ya estaba decidida desde antes de los comentarios acerca de las fuerzas armadas. En los próximos meses, nos dicen, un relevo de Arganis llegará a la SCT.

El desolador panorama de la migración hacia EU

Nada sencillo se ve el problema migratorio que México y Estados Unidos están enfrentando. El drama, agudizado por la pandemia, tiene tientes desoladores. Ayer durante las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos, una invitada que puso en blanco y negro la gravedad del fenómeno migratorio de centroamericanos fue la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, quien presentó a las delegaciones de ambos países datos sobre la dura crisis económica y sanitaria que viven las naciones centroamericanas. Mencionó, nos dicen, casos como el de Honduras a donde no ha llegado una sola vacuna. La delegación estadounidense encabezada por la embajadora Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y Coordinadora para la Frontera Sur, tuvo tres encuentros con autoridades mexicanas, el primero, en el que estuvo doña Alicia y funcionarios de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, fue, precisamente, sobre el desarrollo económico en la región. El segundo trató sobre el control migratorio y en él participaron funcionarios de Instituto Nacional de Migración. Finalmente, la delegación de EU se reunió con el canciller Marcelo Ebrard, quien, nos aseguran, insistió en la necesidad de crear un programa de trabajadores temporales. El tema, nos hacen ver, no es nada sencillo para ninguno de los dos países.

Políticos veteranos experimentan con las redes

Así como hace un par de semanas, el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, decidió ingresar al debate político en la web, ahora el exprecandidato presidencial panista Santiago Creel hizo lo propio. Nos cuentan que don Santiago lanzó un video para reaparecer en las redes sociales, ahora que es uno de los candidatos plurinominales del blanquiazul a ser diputado federal. El también presidente de la Comisión Política del PAN pidió detener las ocurrencias y las divisiones, y convocó a todos los mexicanos a buscar un mejor futuro. Nos hacen ver que será interesante ver cómo estos políticos del pasado utilizan las nuevas plataformas de comunicación. Habrá que ver si el veterano Creel tiene mejor suerte que el joven, y también panista, Ricardo Anaya a quien en fechas recientes le tupieron en las redes por su polémico video en el que viajó en un transporte colectivo y el Metro de la Ciudad de México para descubrir la cotidianidad de la clase trabajadora.

*En la imagen, el presidente López Obrador en la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, sucrito por él y gobernadores con lo cual se comprometieron a no interferir en el próximo proceso electoral. Foto: Gobierno Federal