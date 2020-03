La peor gira de AMLO

Tuvo que ser al regresar de Macuspana. El presidente Andrés Manuel López Obrador concluía una gira que para sus más cercanos era emblemática y que le llamaron “La gira de la nostalgia”, debido a que el mandatario visitó este fin de semana lugares claves del arranque de su carrera política a finales de los años 70. Nos recuerdan que en este viaje visitó las comunidades chontales, donde forjó su base social, así como instalaciones donde impulsó proyectos que aún son recordados por los pobladores. Pero fue en la tierra que lo vio nacer, su querida Macuspana, donde la rechifla y abucheos de los asistentes al gobernador Adán Augusto López y al presidente municipal eclipsaron el viaje, lo que hizo que amenazara con terminar su discurso si seguían los gritos. Poco a poco le hicieron caso sus paisanos y el acto continuó. Nos detallan que su enojo fue tal que, ya en el aeropuerto de Villahermosa, a punto de abordar el vuelo comercial que lo regresaría a la Ciudad de México, el mandatario preguntó a su hijo Jesús Ernesto qué calificación le daba a la gira, a lo que el menor de sus hijos le contestó que un “6”, mientras que el mandatario comentó: “Yo le doy un 5, ha sido la peor gira”.

Las trompadas en Palacio Nacional

Nos comentan que como Palacio Nacional no solo es residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también lugar donde da su conferencia mañanera de lunes a viernes; sitio donde ya se dan los informes del coronavirus, y hasta recinto de cena de tamalitos de chipilín y chocolate para empresarios “machuchones”, qué más da usarla para el tema del box. Nos detallan que esta mañana se dará el importante anuncio de que en la alcaldía Iztapalapa se romperá el Récord Guinness de “La Clase de Boxeo más grande del mundo”. A tan histórico anuncio llegará la titular de esa alcaldía, doña Clara Brugada. Con este acto, nos dicen, también se busca comprobar que a la 4T no solo le interesa el beisbol, sino otros deportes, como el de las trompadas, con guantes y dentro del cuadrilátero, desde luego.

Un golpe para López-Gatell

La suspensión judicial al proceso del nuevo etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas preenvasados no es solo otro capítulo en una larga discusión que inició hace años, sino un duro golpe al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ocupado ahora en el tema del coronavirus. Don Hugo, y el grupo al que pertenece del Instituto Nacional de Salud Pública, junto con diversas asociaciones civiles, han sido los principales promotores del etiquetado de alimentos, y han sostenido un soterrado enfrentamiento con la industria de consumo en los últimos años, que al parecer ganó este round pero, nos aseguran, no la pelea.

Utilizan sin permiso noticias de EL UNIVERSAL

En EL UNIVERSAL detectamos el uso de nuestras noticias que, sin permiso y con fines por ahora desconocidos, se están publicando en espacios publicitarios de un gran número de páginas de Internet. Los espacios publicitarios han sido comprados a través de plataformas técnicas conocidas como programáticas, en las que se puede adquirir publicidad desde cualquier parte del mundo y publicar en millones de sitios a precios muy bajos. Lo que debe llamar la atención y al análisis es que las noticias son todas referentes a retos sin superar por el gobierno de la 4T. Las noticias son nuestras. Sí las hemos publicado como parte de nuestro trabajo periodístico. Pero solo en nuestras ediciones impresas y en nuestros sitios de internet. Es importante subrayar que EL UNIVERSAL nunca ha comprado espacios publicitarios para promover sus noticias y otros contenidos. No necesita hacerlo dada su alta circulación y su liderazgo en audiencias de internet. Nunca lo hará además porque su ejercicio profesional es el periodismo de calidad por el bien común y no un interés particular por apoyar o criticar a un gobierno, político o partido.



En la foto: Andrés Manuel

López Obrador/ ARCHIVO EL UNIVERSAL