La nave de José José

Si todo marcha como está acordado, hoy mismo las cenizas del cantante José José llegarán a México a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana acompañadas de su hijo mayor y sus dos hijas. Nos dicen que en la aeronave viajarán en total unas 70 personas, la mayoría de ellas periodistas. En Miami, dos funcionarios de la cancillería mexicana y uno más del gobierno de la Ciudad de México fueron los encargados de cumplir con la misión que les fue encomendada por el gobierno mexicano de regresar con los restos del artista, y con sus tres hijos para que se realice en el país un homenaje. De este modo, explican, la diplomacia mexicana se colgará una medalla, pues primero el consulado en Miami medió entre las familias para alcanzar una negociación que permitiera que se realizara un homenaje en esa ciudad y después que se hiciera otro en la capital mexicana y que una parte de las cenizas descansen en México. Así que el último viaje de José José será en una nave militar.

Los panistas que no salen en la foto

Entre los panistas circula una fotografía de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional en donde no aparecen el de Baja California, Francisco 'Kiko' Vega; ni el de Chihuahua, Javier Corral, tampoco el de Nayarit, Antonio Echevarría, y el comentario es que quien no sale en la foto nada más no se le contempla para el 2024. Añaden que al menos en el caso de don Kiko y de don Antonio, aunque estuvieran en el retrato tampoco tendrían mucha oportunidad. En esa foto se ve muy contentos al resto de los actuales mandatarios estatales panistas, algunos de los cuales, dicen, ya se apuntan para competir en 2024.

Mario Delgado está feliz, feliz, feliz

No figuraba en el registro de afiliados presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que incluye a los militantes fundadores de Morena y que inicialmente rondaba los 317 mil 499 inscritos, cifra que tras supuestas revisiones se ha reducido a 313 mil 972. Pero sí se halló cuándo se registró para participar en su congreso distrital, el día 20 de este mes, así que el diputado Mario Delgado sigue vivo en la lucha por la dirigencia nacional morenista. Hoy, de hecho, tendrá un evento con diputados, senadores y presidentes municipales de ese partido en el que hará un llamado a que Morena le haga caso al presidente y a él mismo, para que la dirigencia sea electa por encuesta. Aún no sabe si su propuesta será escuchada, pero por el momento, nos dicen, está feliz, feliz, feliz por haber aparecido en el padrón y estar vivo en el proceso de sucesión de la dirigencia.

Morenistas no quieren a expanista como superdelegado

El presidente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, ha dicho, en corto, que será superdelegado del gobierno federal en Durango, porque así se lo hizo saber el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, nos dicen que el pasado jueves la senadora por Durango de Morena, Margarita Valdez, y las diputadas federales morenistas del mismo estado: Martha Olivia García Vidaña, María de Lourdes Montes Hernández, Maribel Aguilera Chairez e Hilda Patricia Ortega Nájera, fueron recibidas en uno de los despachos más importantes de la Presidencia de la República, para decir que no les gusta que alguien tan cercano a la derecha reciba esa encomienda. La postura de las legisladoras, nos comentan, fue escuchada y ahora habrá que ver si quien toma la decisión se mantiene o hay un cambio de señales.