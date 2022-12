La Corte, en dos bloques: con AMLO o por la autonomía

La próxima semana, nos hacer ver, arrancará formalmente en la Suprema Corte el proceso para suceder al ministro Arturo Zaldívar en la presidencia, que dejará el 2 de enero del próximo año. Nos comentan que Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán son los siete ministros que han levantado la mano para ocupar la presidencia del máximo tribunal del país en los próximos cuatro años y presentarán sus proyectos de trabajo para publicarse en la página oficial de la Corte. El próximo lunes es el último día para la entrega de planes de trabajo de los ministros aspirantes. Luego, nos cuentan, comenzarán a decantarse los grupos en torno a quienes tengan más fuerza, pero lo que se espera es que haya dos bloques, entre los cuales se decidirá el rumbo: los que quieren independencia frente al presidente Andrés Manuel López Obrador… y los que no. Hagan sus apuestas. En Palacio Nacional y en Gobernación, nos detallan, el cabildeo está a todo lo que da.

Que desobedecen al Presidente

Nos comentan que a pese al famoso mantra de la lealtad ciega de los seguidores del presidente López Obrador, algunos de ellos lo están desobedecido. No vaya a creer que se trata de una rebelión. No, es sólo que en el sur del país hay reportes de calles y avenidas que han sido bautizadas o renombradas en honor del mandatario, a pesar de que les ha dicho que no hagan eso. Específicamente, nos detallan, en Veracruz y Tabasco hay calles que llevan por nombre “López Obrador” o “Andrés Manuel López Obrador”. ¿Los funcionarios estatales y municipales que han tomado esas decisiones serán los mismos que en la marcha del 27 de noviembre en la Ciudad de México pedían “reelección, reelección”? Cosas de la espontaneidad.

El INE contra las bardas misteriosas

Nos hacen ver que las corcholatas deberán ser más cuidadosas con no caer en campaña anticipada, ya que el Instituto Nacional Electoral tiene en la mira prácticas como la pinta de bardas y colocación de lonas que, lejos de ser un apoyo espontáneo, son producto de una estrategia rumbo a 2024. La primera en recibir una orden del INE para detener las pintas fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Nos hacen ver que no tardan en caer en la fiscalización de las autoridades electorales el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que no se quedan atrás en eso de los “apoyos misteriosos”.

El añejo pendiente de los datos genéticos

La Comisión Nacional de Búsqueda inició esta semana su primera jornada de toma de muestras de familiares que buscan a sus desaparecidos. El organismo empezó esta recolección de datos genéticos en Colima, San Luis Potosí y Jalisco, con ayuda del Centro Nacional de Identificación Humana y el Centro Regional de Identificación Humana. El tema, nos señalan, es un viejo pendiente y un reclamo constante de quienes buscan a sus seres queridos, porque por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón se han anunciado proyectos para agilizar la toma de muestras y tener disponible la información en todo el país, pero en la realidad el avance ha sido mínimo. Veremos si esta vez se logra vencer las resistencias tantas veces señaladas en las fiscalías y procuradurías estatales. No sólo por falta de recursos, sino también de voluntad.