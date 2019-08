La 4T se “fusila” a Vicente Fox

La administración federal ha dado a conocer el concepto “Nueva Escuela Mexicana” para referirse a su concepción filosófica de la educación pública en el país. El nombre no está mal, pero no es muy original y tendría que darle crédito a su impulsor inicial, nada menos que ¡Vicente Fox! Resulta que fue su administración la que primero utilizó el nombre “Nueva Escuela Mexicana” como consta en el libro Equidad, calidad e innovación en el desarrollo educativo nacional, que por cierto editó el Fondo de Cultura Económica en 2005 y que en la portada muestra la fotografía del expresidente en un salón de clases. Así, en el capítulo IV sobre Educación Básica, página 161, uno de los subtemas reza: “Nueva Escuela Mexicana: realidad e ideario de la política educativa”. Para el gobierno de Fox, la escuela debía tener recursos adecuados, autonomía suficiente y capacidad de gestión. Con la tirria que don Vicente le tiene a la 4T, no vaya a salir con una demanda por derechos de autor.

Vacunas, ¿una fake news?

Nos cuentan que el desabasto de vacunas está llegando a más entidades del país. Ahora en el Estado de México, tanto en los servicios estatales como en el IMSS, reportan ausencia de vacunas, y lo más preocupante, es que no solo escasean las dosis contra sarampión. Padres de familia mexiquenses señalan que hace semanas intentan vacunar a sus hijos contra sarampión, neumococo y hepatitis, pero personal de salud les pide que regresen en una o dos semanas, o en otros casos, que les llamarán cuando tengan la dosis en existencia. El caso ha comenzado a generar incertidumbre en los padres que temen por la salud de sus hijos. Aunque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado que haya desabasto de vacunas, y asegura que se trata de una “campaña de difamación”, no estaría por demás que ante lo delicado del asunto revise nuevamente con las autoridades sanitarias el tema, no sea que le hayan dado otros datos.

Diputada se ofrece a limpiar pintas

La diputada del PES Nayeli Salvatori está muy enojada por las críticas que se han hecho a algunas de las personas que aprovecharon la manifestación para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, que se realizó el pasado viernes, para realizar actos de violencia y vandalismo. “¡Estoy hasta la madre!”, dijo en sus redes doña Nayeli. “Si tanto les molestan los rayones que dejaron las mujeres en la manifestación, yo misma me ofrezco a limpiarlos siempre y cuando no le quiten la importancia a lo que ellas y muchas de nosotras peleamos”. Y añadió que las mujeres “están enojadas, tienen miedo”. Sin embargo, la legisladora nada dijo de las agresiones que periodistas sufrieron mientras reportaban para sus medios el desarrollo de la manifestación. ¿Esa violencia sí se vale?

Se mantiene bloque opositor

Hoy, en la antigua sede del Senado, dará inicio la plenaria de los senadores del PRI, que coordina Miguel Ángel Osorio Chong. Nos dicen que los legisladores priistas definirán su agenda y la estrategia para hacer frente a la 4T. Entre lo más relevante de la reunión, nos comentan, se dará a conocer que el bloque de contención a Morena que integran, además del PRI, el PAN, PRD y MC, se mantendrá operando. Nos mencionan que los legisladores del PRI ven un panorama complicado para las fuerzas de oposición, pues aseguran que el camino está lleno de ataques e intenciones de dividir tanto al partido tricolor como al bloque opositor.