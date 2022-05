Headhunters verde olivo

Como si no tuvieran ya una larga lista de tareas que corresponderían a civiles, las Fuerzas Armadas recibieron la encomienda de reclutar a quienes van a ocupar posiciones operativas en la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, que se encargará de administrar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y el Tren Transístmico. La Secretaría de la Defensa Nacional, nos hacen ver, ofrece desde el viernes pasado vacantes en 14 áreas, entre las que se encuentran Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Fiscalización, Jurídica (litigios, derecho consultivo y corporativo), Negocios y Mercadotecnia, Planeación Estratégica, Comunicación, Logística y Tecnologías de la información. Los muchachos del general Luis Crescencio Sandoval González, nos comentan, darán prioridad a candidatos militares en retiro, pero también habrá cabida para civiles si demuestran las capacidades y experiencia requeridas para el puesto de que se trate.

¿Servidores de la elección?

Nos cuentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió sacar del letargo a los llamados Servidores de la Nación, quienes comenzarán una nueva movilización por todo el territorio del país. La idea es que vayan casa por casa anunciando a los ciudadanos la campaña nacional para aumentar la producción de granos y alimentos básicos. Más allá de la convicción del inquilino de Palacio Nacional de que uno de sus legados tiene que ser la consecución de la autosuficiencia alimentaria, muy al estilo de los viejos y nunca alcanzados propósitos de tiempos lopezportillistas, el hecho, nos hacen ver, es que la estructura de más de 21 mil brigadistas con chalecos del color del partido oficial volverá al despliegue en tierra justo a tiempo para influir en las seis campañas electorales en pos de gubernaturas que se realizarán este año. La maquinaria comienza a aceitarse. ¿Será que ya quedó en el olvido la vieja exigencia de la izquierda de tener cancha pareja en los comicios?

A ver quién se cansa primero

Como dice la vieja conseja, “no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue”. Este domingo y con motivo del Día del Maestro, la alguna vez poderosa y temida Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará una marcha que partirá en punto de las nueve de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Los maestros centistas traen bajo el brazo varias demandas, entre las que destacan un aumento salarial del 100% y la abrogación de “la mal llamada reforma educativa” obradorista. Habrá que ver qué tanto poder de convocatoria tiene la CNTE en estos tiempos de cuarta transformación. No es la primera vez, nos recuerdan, que parece debilitada al punto de la extinción y no sería la primera vez que reviva. Mientras tanto, sigue con la vieja estrategia de movilizarse, presionar, negociar y volverse a movilizar. A ver quién se cansa primero, los maestros de exigir aumentos y beneficios a un gobierno que ayudó a llevar al poder o los funcionarios del régimen de llamarlos “neoconservadores”.