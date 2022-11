Funcionarios de Conacyt exigen sus tlacoyos sin transgénicos

Nos detallan que quienes quieren aprovechar al máximo el presupuesto, y con esto, poder seguir con algunas exquisiteces, son los funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Nos detallan que, como lo hizo en septiembre pasado, cuando gastó 4.2 millones de pesos en un contrato por cuatro meses para el servicio de comedor, ahora, de nueva cuenta acaba de lanzar un estudio de mercado de este servicio para 2023 y exige, entre otros detalles, que el menú que se sirva debe de ser con alimentos de “origen agroecológico”, entre ellos, tlacoyos sin transgénicos y sin glifosato. También pide que no se use unicel o plástico. Nos hacen ver que este tipo de compras no son para nada snob o fifís, pues, qué persona común y corriente del pueblo no exige sus tlacoyos sin transgénicos.

Alistan a gobierno y partido para la marcha de AMLO

Nos cuentan que más tardó el presidente Andrés Manuel López Obrador en anunciar su propia marcha para medirse con la que se realizó el pasado fin de semana para defender al INE, que su estructura partidista y legislativa en empezar a movilizarse para llenar el Zócalo capitalino. Los dirigentes morenistas Mario Delgado y Citlalli Hernández, el senador Ricardo Monreal (aún de Morena), la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y el gobernador Miguel Barbosa fueron los primeros en apuntarse, y llamaron a todos los funcionarios de la autollamada Cuarta Transformación a sumarse. Así que no dude que la movilización contará con la asistencia de la burocracia gubernamental y partidista, y desde luego, también de ciudadanos.

Lanzan identificación de seguridad para estadios

¿Le gusta el futbol? Pues alístese para sacar su Fan Id para poder entrar a los estadios en 2023. Nos adelantan que, con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir hechos violentos como los del pasado 5 de marzo en Querétaro, la Liga Mx que preside Mikel Arriola presentará hoy la plataforma digital para el registro de todos los aficionados (excluidos los menores de edad) que acuden a los estadios, que según cálculos de la propia liga son más de 90 millones. Se trata, nos explican, de una solución tecnológica sin precedente en la historia del futbol, aprobada por la Asamblea de Clubes, que convertirá, probablemente, a la Liga Mx en la primera del continente en operar esta medida.

¿Ahora vendrá la marcha en defensa del INAI?

No cayó nada bien en Palacio Nacional, nos dicen, el intento del Senado de reactivar el proceso para desahogar los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Por medio de la Secretaría de Gobernación se le hizo saber a la Cámara Alta que no es oportuno que se le mueva a ese tema. De hecho, nos comentan, el Ejecutivo hizo la solicitud "respetuosa" al Legislativo de que se "congelen" indefinidamente los nombramientos pendientes en todos los órganos, así como de magistrados electorales en los estados, entre otras designaciones que están "en el limbo" desde hace varios meses. ¿Será necesario que el INAI comience a organizar su marcha para exigir respeto?