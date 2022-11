En Palacio Nacional dan color por una corcholata

Nos comentan que algo curioso sucedió ayer en el chat oficial de WhatsApp de Presidencia de la República, que está destinado a enviar toda la información del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como boletines, tuits de las dependencias del gobierno federal y sus funcionarios. Ayer por la tarde, en el chat presidencial se difundió la liga de la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sobre el lamentable caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. ¿Será que otros gobiernos locales también podrán hacer uso del chat presidencial y difundir información relevante, sin importar que sean de Morena o no? ¿O será que, en Palacio Nacional, al menos en la vocería, ya tienen una corcholata preferida?

Presidenciables pelean por los likes

En la lucha por ganar simpatías en las redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, posteó una fotografía con el emblemático exbasquetbolista mexicano, Eduardo Nájera, con quien posó muy sonriente en un partido de la Golden League, en la Arena Ciudad de México. Pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no se quedó atrás y posteó una fotografía con la actriz Montserrat Oliver. Y quien no se quiso quedar atrás en esta pelea en el mundo virtual fue el senador Ricardo Monreal, quien incluso subió un video muy tropical mostrando su peluche oficial, al estilo del doctor Simi. El primer round de las corcholatas, nos hacen ver, se está llevando a cabo en las redes sociales.

Decide la Corte el destino de las etiquetas en bebidas

Mañana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciade la Nación resolverá el amparo en revisión sobre la constitucionalidad o no del etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas. Nos hacen ver que la ministra Yasmín Esquivel Mossa propone que la norma impugnada es constitucional debido a que protege el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y con ello hace efectivo el derecho a la protección de la salud de la población, como lo estipula la Constitución. Según el proyecto de doña Yasmín, la norma no trasgrede el derecho de seguridad jurídica, porque la Ley General de Salud, señala que corresponde a la Secretaría de Salud emitir todas las especificaciones sobre la naturaleza del producto y la información de las etiquetas y contraetiquetas. Nos comentan que, en principio, el proyecto de la ministra podría lograr los votos necesarios para ser aprobado.

El cabildero López-Gatell

Y a propósito del tema del etiquetado, nos comentan que ayer por la tarde, para ser exactos a las 13:20 horas, la camioneta blanca del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ―de esas que ya no usan los funcionarios de la autollamada Cuarta Transformación por respeto a la política de pobreza franciscana― llegó a Palacio Nacional y se estacionó en el acceso de la calle Corregidora, pero no para ingresar a la sede del Poder Ejecutivo, sino para dirigirse a otro lugar. Nos detallan que el funcionario federal ingresó al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la puerta trasera y salió una hora y media después. ¿El motivo? Nos comentan que la visita del subsecretario al alto tribunal estuvo relacionada con un cabildeo para que ministros avalen el etiquetado frontal en los refrescos, en los que se advierta el exceso de azúcares. El combate contra las “aguas puercas” como le llaman en Presidencia a los refrescos, nos recuerdan, es una lucha desde el inicio del actual gobierno.