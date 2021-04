El Tribunal Electoral prepara la puntilla a “El Toro” Salgado

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación circula ya un proyecto sobre el caso de Félix Salgado. El mismo no está disponible aún en versión electrónica pero sí en papel. El proyecto, nos aseguran, avala la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no otorgar la candidatura al gobierno de Guerrero al morenista. El autor es el magistrado Indalfer Infante, quien, nos dicen, estaría contando con los votos de la magistrada Janine Otálora y los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, lo que daría los votos suficientes para que pase. Sin embargo, como dice el clásico, esto no se acaba hasta que se acaba, y el proyecto todavía puede cambiar de aquí a que llegue al pleno de la Sala Superior. Por lo pronto, luego de que el INE le dio la estocada al “El Toro” Salgado, el tribunal prepara la puntilla.

AMLO y la amnesia selectiva

Luego de hablar de manera incansable de los logros de su gobierno y de arremeter a diario contra sus adversarios políticos en tiempos de veda electoral, de pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se acordó que no puede hablar de temas electorales. Ayer el Presidente evitó dar su opinión sobre el video viral en donde se observa a David Monreal, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, tocar el trasero de Rocío Moreno, candidata a presidenta municipal de Juchipila. AMLO aseguró que no lo había visto pero que además, debido a que hay veda electoral, no era debido dar su opinión. “Es que no conozco el tema, o sea, porque no lo vi, y además ya no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral, entonces hay muchos cuestionamientos en todos lados, acusaciones, dimes y diretes”. Algunas veces, nos hacen ver, el mandatario recuerda que hay veda, y otras lo olvida por completo. Raro caso de amnesia selectiva.

Gusta a Ebrard trabajo de embajador Moctezuma

Quien comenzará a estar con mayor frecuencia bajo los reflectores es el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Nos explican que luego de que el presidente Biden aceptó ayer las cartas credenciales de don Esteban, el diplomático hará más visible la intensa actividad que realiza en Washington. Hasta ahora, por no contar con ese requisito, Moctezuma se había manejado con discreción, ya sea sosteniendo reuniones no publicitadas con congresistas, o realizando operación diplomática con la Agencia Federal de Aviación (AFAC) para evitar la degradación de México a categoría 2. Nos dicen que al canciller Marcelo Ebrard le está gustando el estilo eficaz y discreto del exsecretario de Educación para operar temas importantes.

El mensaje de Biden

Hoy se dará un nuevo encuentro entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos Joe Biden en la Cumbre de Líderes Climáticos que se realizará en el país vecino. La reunión se da en el contexto de una crisis en materia migratoria que enfrentan ambas naciones, pero en particular el grave problema que encara México con los menores migrantes no acompañados que son usados por los traficantes de personas para cruzar. Algunos se preguntan si el mandatario mexicano insistirá con su propuesta de extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica con el objeto de controlar esa migración irregular y eventualmente en seis años conseguir una visa de trabajo y la nacionalidad estadounidense. Ayer funcionarios estadounidenses batearon la propuesta mexicana porque si bien hay interés en el medio ambiente, la reforestación no va ligada con el tema migratorio y dejaron claro que la migración no está en la agenda de hoy. ¿Llegaría el mensaje de Biden a Palacio Nacional?