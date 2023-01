El peliagudo caso de la proliferación de apoyos misteriosos

Nos hacen ver que en el asunto de los tres mensajes de apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que de manera sincronizada tres futbolistas compartieron el sábado en TikTok, estaríamos nuevamente ante la misteriosa proliferación de apoyos “a título personal”, que nadie sabe quién promueve, paga o auspicia. Nuevamente, nos comentan, las autoridades electorales prevén que este apoyo futbolero, por mucho que los involucrados se deslinden, llegará primero al INE y después al tribunal electoral, donde hay antecedentes de sanción sobre estas repentinas adhesiones. Por lo visto, el carisma arrollador de las corcholatas que aspiran a suceder al inquilino de Palacio Nacional desata campañas espontáneas y los inocentes suspirantes se ven obligados, como ocurrió hace poco con los anuncios espectaculares de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a salir a pedir a sus entusiastas y desinteresados seguidores que por favor moderen sus aplausos. A ver si ahora los cracks del balón no terminan viendo tarjetas amarillas por barrerse de manera imprudente.

No me vengan con que un amparo es un amparo



En el asunto del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece ya aplicar la vieja fórmula de “voy derecho y no me quito”. Nos comentan que en su segundo día de gira de fin de semana por el sureste mexicano, el mandatario afirmó que la orden judicial para detener los trabajos de construcción del Maya es simplemente “un papel” y no un mandato judicial tras una solicitud de amparo. Nos hacen ver que la suspensión provisional se otorgó precisamente porque el llamado Tramo 5 carece de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, a que obliga la Ley General Forestal. A once meses de que llegue la fecha escogida en Palacio Nacional para que se inaugure la tercera obra insignia de la actual administración, esta frase, emparentada con aquella famosa de “no me vengan con que la ley es ley”, refleja la decisión de hacer algún tipo de ceremonia para marcar el “logro histórico”, aunque en realidad el proyecto esté lejos de estar terminado, tal como ocurrió con el AIFA y con la refinería de Dos Bocas.

Tele mañanera para hacer más llevadera la espera en fila

Con la ceja levantada, nos comentan, se quedan algunos adultos mayores que acuden por su tarjeta de pensión para el Bienestar en la explanada del Monumento a la Revolución, en la capital del país. Resulta que para aminorar la espera y las largas filas, además de sillas, personal de la Secretaría del Bienestar habilitó pantallas para que los beneficiarios del programa social puedan presenciar las conferencias mañaneras del presidente López Obrador y el pueblo se informe mientras espera pacientemente su turno. Así que mientras los adultos mayores pasan por su tarjeta, reciben una buena dosis del discurso presidencial mañanero, repleto de referencias a conservadores, traidores a la patria, machuchones, fifís, hipócritas y demás. Luces, cámara… acción. Y eso que los programas sociales están blindados para que nadie haga uso de ellos para promoverse políticamente.