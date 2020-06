El mensaje de Sheinbaum a las policías

Interesante el mensaje que ayer le dio la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a un grupo de mujeres policías que estaban resguardando el edificio sede del gobierno capitalino. Nos dicen que doña Claudia agradeció a las policías por su trabajo y les dijo que ella sabía que se preguntaban por qué no entraban a parar a los manifestantes que agreden a los agentes policiales y generan actos vandálicos, pero que el objetivo de estos grupos es desacreditar a la policía de la Ciudad de México y que eso no se puede permitir. Eso mismo que les dijo por la mañana, nos explican, fue la táctica que se utilizó por la tarde durante la manifestación al no confrontar a los grupos que a su paso generaron destrozos en comercios y monumentos, pues aseguran que buscaban una confrontación con la policía que no encontraron. Luego de los hechos de la semana pasada en los que policías capitalinos golpearon a una joven, ayer fue día de no confrontarse, aunque queda el reto de cómo actuará la autoridad en futuras protestas.

¿Cancelará AMLO la gira al norte del país?

Nos comentan que después de que este fin de semana Zoé Robledo, titular del IMSS, informara que dio positivo a Covid-19, el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador está analizando si cancela la gira que ya había adelantado que realizaría por el norte del país. Nos recuerdan que el director general del IMSS estuvo con el Presidente el viernes pasado en su visita al estado de Tabasco, donde informó de los avances en el caso de la Guardería ABC. Ayer, el titular del Ejecutivo federal comentó: “No sabemos todavía, estoy viendo”, cuando se le preguntó sobre su gira por el norte. ¿Será que con este nuevo caso de contagio en uno de sus más cercanos colaboradores y debido a que todo el territorio nacional está en rojo en el semáforo de riesgo, impedirán que el Presidente siga con el reinicio de sus giras por el país? Aunque nos hacen ver que de realizar su gira de trabajo, el Presidente no estaría incurriendo en ninguna violación sanitaria, pues durante los semáforos rojos se permite la realización de actividades esenciales, y el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que las actividades presidenciales con esenciales.

Viene campaña contra comida chatarra

Prepárese porque en los próximos días, nos adelantan, el gobierno federal lo pondrá a dieta. No se espante, no se trata de apretarse aún más el cinturón sino de una campaña masiva sobre nutrición que será difundida en cuanto medio se pueda. Nos adelantan que esta estrategia abarcará desde información sobre contenidos calóricos y azúcares de “comida chatarra”, hasta los efectos que ésta tiene al desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. A pesar de que la campaña con seguridad no será del agrado de muchas empresas que producen y venden este tipo de comidas y bebidas, esta tiene todo el apoyo presidencial. Nos hacen ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pierde ocasión para criticar estos productos. Esperan en el gobierno que esta campaña tenga mejor suerte que la lanzada contra la violencia hacia las mujeres, conocida como “Cuenta hasta 10”, que fue muy criticada, o como la primera campaña contra las drogas, de la cual el propio presidente dijo que nada más no pegó.

Transparencia no goza de salud

Nos comentan que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) tiene un informe que destaca que al 31 de mayo pasado, la población ha hecho tres mil 528 solicitudes de información relacionadas con la emergencia sanitaria a causa del Covid-19. Nos hacen ver que las peticiones más recurrentes son en materia económica, (más de la tercera parte de las solicitudes) están centradas en conocer el presupuesto asignado por el gobierno para la atención de esta contingencia, y los solicitantes quieren conocer los detalles de los contratos, e información sobre el manejo de los apoyos económicos que brinda para contrarrestar los estragos de la pandemia. Obviamente, a la dependencia que más le solicitan información es a la Secretaría de Salud, pero nos comentan que ésta dependencia se la ha pasado dando volteretas para alargar los plazos de para la atención de solicitudes. Al parecer en esa Secretaría, nos dicen, la transparencia de los recursos públicos no goza de cabal salud.