El informe Durazo ¿ahora sí será verdad?

Si no hay contraorden, este jueves en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dará a conocer el informe “minuto a minuto” sobre el fallido operativo que llevó primero a la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del líder del capo preso en Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Nos comentan que si don Alfonso no ordena bien la información, vivirá otro jueves negro como el de hace dos semanas cuando hubo seis versiones diferentes de los hechos. Así que habrá que ver si la de mañana, la séptima, es la verdadera.

No nos ayudes, Napito

En el sector laboral consideran que ayer no fue un buen día para la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el canciller Marcelo Ebrard, e incluso para el propio Presidente, pues consideran que la propuesta de ley que presentó el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, en materia de subcontratación laboral es regresiva, desalienta el crecimiento económico y fomenta el desempleo y la informalidad. Y lo más grave, aseguran, es que llega en el peor momento, cuando la ratificación del T-MEC pende de un hilo, y por su contenido podría ser considerada como el rompimiento de acuerdos de la 4T con los congresistas demócratas de Estados Unidos. Nos comentan que la propuesta de don Napito encendió los focos rojos en los organismos cupulares del sector privado, además de empresas nacionales, estadounidenses y canadienses en el sector de la subcontratación, e incluso señalan que podría ser inconstitucional. En el sector aseguran que una vez que el gobierno federal revise con lupa la iniciativa dirá: “No me ayudes, Napito”.

Ebrard da marcha atrás y planta cara

Nos aseguran que para que no se diga que en la 4T no hay quien se atreva a dar marcha atrás en algunas decisiones y dar la cara, ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo ambas cosas: metió reversa a una designación que generó polémica y públicamente anunció que revisaría el caso. Se trata del nombramiento del sonorense Víctor Alberto Barreras Castro como cónsul de carrera en Las Vegas. Barreras Castro cuenta en su historial con acusaciones por abuso sexual de una menor. En 2011 fue acusado de abusar de una niña que era su alumna en la secundaria donde él, mayor de edad, daba clases de inglés. Un juzgado dictó auto de formal prisión en contra de Barreras Castro y se ordenó acordar con la afectada y sus padres la reparación del daño. Pese a que no fue procesado penalmente, la gravedad del caso llevó al canciller a ordenar dar marcha atrás al nombramiento.

Ahora sí, bienvenido señor Presidente

Quien ahora sí viajará a México es el recién electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, que desde finales de agosto pasado había buscado reunirse con el mandatario Andrés Manuel López Obrador, pero recibió la negativa, toda vez que Fernández era aún el candidato del Frente de Todos a la presidencia argentina. Una vez pasada la elección y decretado su triunfo, don Alberto llegará a la Ciudad de México, en su calidad de Presidente electo. Nos dicen que el encuentro se llevará a cabo la semana próxima.