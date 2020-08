El canto de Emilio Lozoya Austin

No se sabe si Emilio Lozoya ya cantó todo lo que se ha especulado que cantará para hundir a políticos de administraciones pasadas por haber incurrido o participado en casos de corrupción. Lo que es un hecho es que no solo la Fiscalía General de la República y el gobierno de la autollamada 4T están ansiosos de escuchar el chorro de voz del exdirector de Pemex, sino que hay muchos otros interesados. Nos dicen que desde que las autoridades lo regresaron de España, su extradición, su ingreso a un hospital privado y sus primeras audiencias ante la justicia mexicana han generado que 31 dependencias reciban cerca de 200 solicitudes requiriendo detalles sobre el exdirector de Pemex. No cabe duda que Lozoya se está convirtiendo en el cantante de moda.

¿Y dónde está Toledo?

Luego de que la semana pasada se diera a conocer un audio del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, en el que arremetió contra la autollamada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos miembros del gabinete, todavía hace falta una explicación sobre sus dichos. El miércoles la dependencia dijo que daría una explicación clara. Empero, transcurren los días y nada más no llega. ¿Ya habrá zanjado el tema con la 4T, y en especial con el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a quien se señaló de bloquear la agenda del medio ambiente? Aún debe una explicación don Víctor Manuel, y en caso de ser ciertas sus acusaciones, también debe cumplir con su deber de hacer una denuncia formal ante las autoridades.

Los prospectos de Morena para Michoacán

Michoacán es, como usted sabe, el único estado gobernado por el PRD, por lo que en las próximas elecciones es un bocado muy apetecible, por lo cual en Morena ya ven algunos posibles candidatos. Por un lado está el exdirector del Seguro Social Germán Martínez. Don Germán, quien renunció al IMSS y regresó al Senado, es actualmente miembro de la autollamada Cuarta Transformación, y es identificado como un crítico de algunas políticas y personajes de la 4T. Fue presidente del PAN y secretario de Estado en el gobierno de Felipe Calderón. Otro de los tiradores, nos dicen, es el exsenador y actual presidente municipal de Morelia, Raúl Morón. Don Raúl, quien fue parte del PRD, ganó la alcaldía como candidato de Morena. Como panista, don Germán nunca fue candidato a gobernador de su estado y como perredista don Raúl lo intentó, pero no lo logró. Así es que ahora, alguno de ellos podría ser quien busque conquistar para Morena el único bastón perredista que queda en el país.

Morenista busca consenso para presidir el Senado

Aunque la presidencia de la mesa directiva del Senado se resuelve en Morena, algunos legisladores de la fuerza mayoritaria empezaron a jugar por el cargo. Aspirantes han tenido contactos con las bancadas de la oposición senatorial y las amigas del PT y PES. Uno de ellos, nos comentan, es el senador Eduardo Ramírez Aguilar quien ha dialogado con el coordinador de la bancada del PAN, Mauricio Kuri González. El chiapaneco busca convencer al panista, nos cuentan, para buscar un “apoyo por consenso”. Pero falta saber si a don Eduardo le funciona la estrategia de consenso, no porque se oponga la oposición, sino porque es visto como político moderado y afín al diálogo, algo que a los duros de Morena no se les da.