Desaire a desaire, perfilan choque de poderes Judicial y Ejecutivo

Pasó en el aniversario de la Constitución, en el del Ejército y ahora en el Día de la Bandera. En el primero, nos recuerdan, le cambiaron el lugar a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y luego le reprocharon que no se puso de pie para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al segundo, doña Norma no asistió y a quien la sustituyó, el ministro Alberto Pérez Dayán, lo sentaron en segunda fila. Ayer, a la ceremonia por el lábaro patrio, la ministra presidenta no asistió y en su representación acudió el ministro Jorge Pardo Rebolledo. Nos cuentan que en el programa estaba incluido su discurso pero de última hora cambió y ya no habló. Nos hacen ver que esos pequeños detalles, más el torpedeo mañanero contra los juzgadores, dibujan la relación. Con el Plan B electoral de Palacio ya aprobado en el Congreso y la inminente actuación de la Corte para determinar su constitucionalidad, un choque parece inevitable. Abróchense los cinturones.

El Plan B de Gutiérrez Luna

Nos cuentan que después de la actriz Sabrina Sabrock, el youtuber Luisito Comunica y algunos otros promotores en redes de las bondades del AIFA, entró en acción el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien tuiteó maravillas del aeropuerto y anunció que saldría de ahí rumbo a su natal Veracruz. Dijo que hizo 58 minutos desde Insurgentes Sur, que está modernísimo y que no se inunda como el AICM. Lo que no dijo es que para su reciente viaje a Japón salió del viejo aeropuerto, porque del AIFA sería imposible. Nos cuentan que entre sus colegas legisladores se preguntan si en caso de no conseguir la anhelada candidatura al gobierno de Veracruz, don Sergio esté considerando como Plan B una carrera de influencer para promover obras del gobierno.



Corcholatas, ¿tiktokeando por un sueño?

Otros que siguen muy activos en las plataformas digitales son el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. Nos hacen ver que, a ritmo grupero, don Marcelo estrenó canción: "Te puedes sentir seguro que Marcelo trabaja duro; de China a Zacatecas, de Chiapas a Moscú, buscó tus vacunas para que tengas salud", dice la letra del tema que presumió en TikTok, interpretado por el zacatecano Grupo Fusión. Mientras doña Claudia brinca y baila también en Tiktok y, en su último video aprovecha una canción de Kenia Os para llegar a los millones de seguidores de la cantante. Queda la tranquilidad, nos dicen los malquerientes de ambos políticos, de que si no llegan a la silla grande, tienen futuro como comunicadores en redes.

Morena no quiere coahuilazo en Jalisco

Nos cuentan que en el morenismo jalisciense empezó la rebatiña rumbo a la elección por la gubernatura en 2024. La dirigencia del partido se busca un perfil ciudadano, alejado de las pugnas internas y con arraigo en la entidad, para enfrentar al gobernante Movimiento Ciudadano. Entre los perfiles, nos detallan, analizan a José María Martínez, exsenador y coordinador del oficialismo en el Congreso local. También a Carlos Lomelí, empresario farmacéutico y polémico exdelegado federal en el estado. Lo que se busca en este proceso, nos cuentan, es evitar otro “coahuilazo” que divida al partido y lo deje sumido en su historial de derrotas locales. ¿Convencerán a los militantes o habrá denuncias de imposición?