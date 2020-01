Complot en la mañanera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador no dudó en expresar que hay de nuevo un “complot” para afectar los rieles. Pero momento, no piense mal, no crea que son los rieles por los que transitará el Tren Maya, no nada de eso. ¿De qué le hablamos? Poco antes de terminar la mañanera del viernes, la cámara movible que transmite el encuentro del mandatario con los periodistas se descarriló ante la sorpresa del propio AMLO y los presentes. El Presidente, quien no pudo aguantar la risa, de inmediato exclamó: “¡Es un complot!”. No faltaron los mal pensados que dejaron volar la imaginación con muchos de los temas, los fierros calientes que el gobierno federal trae en la lumbre, como la venta del avión presidencial, las caravanas de migrantes o el pleito por la falta de medicamentos contra el cáncer. ¿Hubo complot en la mañanera del viernes?

Panistas quieren guerra electoral con Morena

Después de muchos meses de estar como el avestruz, la dirigencia del PAN, a cargo de Marko Cortés, impulsa una reforma de estatutos para abrir el partido y enfrentar ahora sí de tú a tú al partido en el poder, Morena, en las elecciones federales del 2021. Nos cuentan que don Marko quiere postular a los mejores gallos azules el próximo año, en la elección más grandes de la historia, con tres mil cargos en juego, entre ellos 14 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados. Para esa ruta, nos dicen, los panistas buscan la unidad total para hacer la guerra electoral a los morenistas. Pero antes deberán combatir a los demonios internos: una de las quejas más recurrentes en el blanquiazul es que su proceso de afiliación es muy tardado y complicado, además de que por muchos meses fue cerrado para evitar afiliaciones masivas y así controlar padrones en competencias por dirigencias o candidaturas. Ya se verá si reúnen el parque suficiente para la batalla electoral…

Morena, la piedra en el zapato de la 4T

¿Qué tienen en común el presidente Andrés Manuel López Obrador y el senador morenista Ricardo Monreal Ávila? Muchísimo, nos responden en el Senado, porque ambos políticos, el tabasqueño y el zacatecano, han dicho y dicho que el partido Morena no es un tema para ellos. Uno, por ser el padre fundador y, el otro, por tener las riendas para las elecciones de 2021. Y nos dicen que al parecer se han apropiado de aquello de “de esa agua no beberé”, y han abordado las incidencias en la organización de la que es capitana Yeidckol Polevnsky. Total que el partido en el poder vive horas de prueba por el pleito por la dirigencia y los retos en las elecciones intermedias en que se juegan 14 gubernaturas y la composición de la Cámara de Diputados. Tan es problema el partido que el mismo tabasqueño ha dicho que dejaría Morena “si se echa a perder”. Y el zacatecano, nos comenta, se frota las manos por entrar al quite con alguno de sus pupilos.

Diálogo entre Monreal y Zaldívar

La próxima semana, por cierto, habrá una reunión importante para el futuro del plan de reformas al sistema de justicia penal que pretende la 4T. Nos explican que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, tiene una cita con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, para comenzar a tratar el tema, la víspera del arranque del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Se trata, nos comentan, de un encuentro que da continuidad al que hubo en octubre pasado entre coordinadores parlamentarios y ministros del máximo tribunal. Pero en esta ocasión, nos cuentan, los integrantes de la Corte entregarán sus propuestas para la reforma al Poder Judicial, que el líder de los morenistas va a incorporar a las iniciativas. Así, nos hacen ver, comienza un diálogo que las partes esperan sea de lo más productivo en bien de la sociedad.

***En la imagen Andrés Manuel López Obrador. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL