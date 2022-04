Candidatean a Lorenzo Córdova a la UNAM

Nos aseguran que un grupo simpatizante del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, busca promoverlo para un futuro cargo público, toda vez que su mandato al frente del órgano electoral concluye en abril de 2023. Se trata de algunos legisladores de Movimiento Ciudadano, quienes planean apoyarlo como candidato a la rectoría de la UNAM, cuyo actual titular, Enrique Graue, termina su segundo y último periodo en noviembre del próximo año. Los promoventes del doctor Córdova, quien tiene su base en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, consideran que tiene las credenciales y méritos suficientes para llegar a ese honroso cargo, amén de que hace tres años sonó su nombre si Graue no buscaba la reelección. Los impulsores de esta iniciativa prometen darla a conocer formalmente en las próximas semanas, pero la decisión depende del Consejo Universitario, no de los partidos políticos.

No le sonríe la suerte a la titular de Lotería Nacional

Margarita González Saravia, directora general de la Lotería Nacional, no tuvo suerte el día de ayer. Nos comentan que, pese a que contaba con invitación para estar en el informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador, personal militar no dejaba pasar a doña Margarita a Palacio Nacional, quien tuvo que esperar algunos minutos afuera del recinto histórico. Fue hasta que llegó Javier May, director de Fonatur, cuando ella pudo pasar al inmueble histórico.



El factor Sheinbaum

En el gobierno de la Ciudad de México llegó el momento de los balances y aseguran que de los 15 millones de votos a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo, unos 3 millones 500 mil se derivaron de la operación política de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Nos comentan que la cifra se obtiene de la suma de los sufragios logrados en todo el Valle de México, cuya responsable de aglutinar esfuerzos a favor del mandatario fue Sheinbaum, quien en suma habría aportado 21.5% del total de la participación en la consulta del pasado domingo. Nos dicen en su equipo de trabajo que el aportar la quinta parte de la votación la convierte en un factor para la consolidación del proyecto morenista en la zona centro del país.



PRD pedirá anular la consulta de revocación

Una vez que el proceso de revocación de mandato terminó, en lo que se refiere a las cifras por parte del INE, ahora toca al Tribunal Electoral lo que sigue: la calificación y terminar de sacar impugnaciones. Nos comentan que el PRD, que encabeza Jesús Zambrano, presentará muy pronto un recurso de nulidad de dicho proceso, en el que denuncia actos de coacción del voto, que consideran se llevaron a cabo. El tema, nos dicen, va para largo.