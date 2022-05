Buscan acabar con ratas en Palacio Nacional

Nos detallan que últimamente en los pasillos, jardines, salones y oficinas de Palacio Nacional se pueden observar con frecuencia ratas. Ante esta plaga, la Presidencia de la República acaba de lanzar la licitación AD-CM-001-2022 para acabar con estos roedores. Se detalla que la empresa que gane el contrato deberá colocar en zonas estratégicas cebos a base de materiales anticoagulantes sólidos y líquidos, y en caso de que sea necesario, aplicar fumigantes en madrigueras locales. Nos dicen que, si estos exterminadores resultan eficaces, bien podrían darles un contrato para que lleven sus servicios a las oficinas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde el problema es mucho más complejo, pues a diferencia de Palacio Nacional, aquí la plaga es de especímenes de cuatro patas y muy resistentes.

¿AMLO tiene corcholata para Puebla?

Pese a no haber logrado que pasara la reforma eléctrica del presidente en la Cámara de Diputados, nos hacen ver que el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, ha ganado cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, el mandatario visitará Puebla para conmemorar la batalla del 5 de mayo de 1862, en la que las fuerzas armadas mexicanas vencieron al ejército francés, y Mier asiste como invitado especial. Incluso, nos dicen, se irá en el mismo vehículo que el Presidente y durante el camino podrá platicar con él sobre las reformas en puerta, la electoral y la de la Guardia Nacional que, dicho sea de paso, no se ven menos difíciles que la eléctrica. Nos hacen ver que el trato del mandatario seguro tendrá su lectura política en Puebla, pues el diputado pretende buscar la gubernatura. ¿Será él la corcholata del Presidente para Puebla?

Guardan la champaña, detienen senadores nombramiento

Nos cuentan que la semana pasada, en el último día de sesiones del Senado, la champaña ya estaba lista para servirse, con familiares y amigos festejando en el salón de visitantes especiales, por la beca presidencial de nueve años para ser miembro del Fondo Mexicano del Petróleo, que recibiría Sergio Benito Osorio Romero. Sin embargo, la fiesta se le aguó a don Sergio, pues el voto de la oposición no le favoreció. Nos dicen senadores de oposición que el nombramiento en papel cuché y letras doradas se quedó guardado. “Tenía en la frente el signo de la 4T como operador electoral y lo querían disfrazar de independiente”, asegura un senador. Nos hacen ver que, para mala fortuna de Osorio Romero, su nombramiento llegó en momentos en que el partido en el gobierno y los opositores pasan por un muy mal momento. A guardar la champaña para mejor ocasión.

Félix Salgado, un regreso complicado al Senado

Nos hacen ver que, en su regreso al Senado, Félix Salgado Macedonio, no la tendrá nada fácil. Nos adelantan que varias senadoras insistirán en el tema de los señalamientos de víctimas que lo acusan de presunto acoso sexual. Nos dicen que, dado que senadoras de oposición insistirán en que se investigue a fondo para que ningún expediente quede impune, no se descarta que legisladoras de alguna bancada aliada a Morena se sume a esta exigencia. Por ahora, el legislador ha salido bien librado, además de que tiene el respaldo del presidente López Obrador, quien considera que las denuncias tienen trasfondo político. El senador por Guerrero ya había regresado al Senado luego de su fallido intento por ser candidato a la gubernatura de su estado, pero no vio un ambiente favorable y decidió volver a dejar su escaño para promover la revocación de mandato. A ver cómo le va a don Félix en esta nueva etapa.