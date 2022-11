Aunque hay que subsidiar al AIFA, el show debe continuar

Nos informan que después de haber buscado la certificación por meses, dentro de dos semanas finalmente se inaugurará el hotel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Nos detalla una fuente de alto nivel del gobierno federal que el hotel será inaugurado el próximo 19 de noviembre con presentación de artistas y firma de autógrafos. Por lo pronto, la cantante Edith Márquez está confirmada para encabezar la ceremonia de inauguración, originalmente planeada para el pasado 21 de marzo, al arrancar las operaciones del aeropuerto, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ocho meses después y luego de que la Secretaría de Hacienda ha tenido que inyectar 564 millones de pesos para no reportar las muy reales pérdidas de uno de los tres proyectos insignia del gobierno actual, el AIFA sigue con pocos pasajeros, pero, eso sí, el show no va a faltar. Aún no se sabe si habrá tlayudas esta vez.

El yerno de Elba Esther, de calderonista a “claudista”

Quien desde hace varios meses se mantiene activo en sus redes sociales, es Fernando González, yerno de la maestra chiapaneca y exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. Nos hacen ver que don Fernando promueve con entusiasmo la imagen de la “corcholata” presidenciable Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. El próximo año, nos detallan, el también exsubsecretario de Educación en tiempos de Felipe Calderón se dedicará a realizar recorridos en algunas entidades para promover a doña Claudia, bajo las siglas de su Movimiento Nacional Progresista, surgido de las ya extintas Redes Sociales Progresistas, que hasta partido llegaron a ser fugazmente, hasta que perdieron su registro.



Morenistas piden el fin del INE, pero que antes avale sus encuestas internas

Nos cuentan que en Morena no todos desconfían del Instituto Nacional Electoral como el presidente López Obrador y los llamados duros que quieren su virtual desaparición. El senador Armando Guadiana, quien aspira a la candidatura de ese partido al gobierno de Coahuila y en disputa con la corcholata aparentemente favorita de Palacio, el aún subsecretario de seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja; pidió piso parejo en la contienda interna y sobre todo que cualquier encuesta para definir al ganador no sea al estilo Mario Delgado, es decir que sea levantada por una empresa avalada, certificada por el INE. Muerte al INE… cuando me convenga, parece ser la consigna en el partido guinda.



Las prioridades de Morena en el presupuesto

Para Morena, el inicio del año electoral presidencial no es un hecho. Este domingo los diputados podrían tener el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, a fin de que se discuta en comisiones este lunes y después pase al pleno de San Lázaro. Nos hacen ver que Morena advirtió que habrá recortes al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral, tal como han hecho en años anteriores, pese a que el año electoral del proceso que culminará en la sucesión presidencial comienza legalmente en septiembre. Según los morenistas, “no es un hecho” que se necesite presupuesto para arrancar el proceso de 2024, por lo que quieren quitarle 5 mil millones de pesos. Lo que sí ya aprobaron es seguir usando con total discrecionalidad el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Las prioridades presidenciales son las prioridades presidenciales, faltaba más.