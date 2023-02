“Alito” y Osorio Chong, en el Día de la Amistad

Solo cinco días después de anunciar con bombo y platillo su reconciliación con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, ignoró completamente a don Miguel Ángel en su sorpresiva visita de ayer al Senado para reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal. El dirigente tricolor trató de justificar su decisión de no convocar a Osorio al encuentro, con el argumento de que se trataba de una reunión bilateral e institucional, además de que tiene una gran amistad con Monreal. Sin embargo, nos dicen que algunos de los senadores más cercanos a don “Alito”, como Manuel Añorve y Mario Zamora, estuvieron en una sala contigua por si algo se ofrecía. Además, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, compadre de Moreno, sí estuvo convocado al encuentro. Algunos senadores de la bancada priista, nos dicen, que este episodio deja ver que las diferencias entre “Alito” y Osorio no se han resuelto y que la confianza que el dirigente tricolor dice tener en su coordinador parlamentario no alcanza para convocarlo a participar en una reunión donde se habló de la agenda legislativa del PRI en el Senado. Mala manera de festejar el Día de la Amistad.



Graue no puede salir del caso del plagio de la tesis

Quien no ha podido salir del tema del plagio de una tesis es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. Ayer, cercanos a la ministra Yasmín Esquivel criticaron las declaraciones realizadas por el doctor Graue quien dijo a los medios que ayer fueron presentadas las pruebas y argumentos de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el plagio de su tesis de licenciatura, y especificó que ella no acudió en persona a entregarlas al Comité Universitario de Ética de la UNAM. Graue dijo que la ministra no estaba obligada a entregarlas en persona. Sin embargo, los cercanos a doña Yasmín consideran que las declaraciones de Graue violan el debido proceso, así como el derecho a la intimidad, la presunción de inocencia y atentan contra protección de datos personales, en agravio de la ministra Esquivel. Urge, nos dicen, poner fin a este tema y que se emita pronto una resolución y así evitar más costos a la imagen de la UNAM y del propio rector.



Los muñecos de Morena

Si de algo no pueden presumir los morenistas es de originalidad. Nos hacen ver que buscando replicar el éxito que han tenido los muñecos de tela con la imagen del presidente, conocidos como Amlitos, varios políticos del partido en el gobierno han decidido también hacer sus propias figuras de trapo para promocionarse. Por ejemplo, está el Marcelito, del canciller Marcelo Ebrard; la Delfinita de la candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, y ahora el Morenachito, de Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo. Pura innovación.



La receta para acabar con el rezago legislativo en San Lázaro

Nos platican que al interior de la Cámara de Diputados hay una preocupación por el enorme rezago legislativo que se tiene en la 65 legislatura. Solo en iniciativas, nos dicen, se contabilizaron 3 mil 185 pendientes. Por ese motivo, nos cuentan, la Secretaría de Servicios Parlamentarios presentó a la Junta de Coordinación Política un plan para combatir el rezago legislativo y desahogar los pendientes de manera eficiente. El plan, nos dicen, es votar en conjunto los diversos proyectos. Por ejemplo, existen 130 dictámenes en sentido negativo, los cuales podrían ser desahogados en votación económica, en caso de que sea acordado por los grupos parlamentarios. Sin embargo, nos dicen que una mejor estrategia es que los diputados dediquen más tiempo a legislar, y menos a grillar. Primero la legislación y luego la promoción política y las campañas.