Al final no fueron seis de seis

Desde hace un año, ayer incluso, Morena presumía que las elecciones del 5 de junio para elegir gobernador o gobernadora en seis estados sería un día de campo, un mero trámite, carro completo, 6 de 6. En el PAN aseguran que, aunque desde el inicio la única posición segura era Aguascalientes, se tuvo que reforzar el trabajo en esa entidad para evitar cualquier riesgo y fortalecer el trabajo en otros estados. Comentan que, encabezados por el líder nacional panista Marko Cortés, se metieron a trabajar más de un mes en las campañas, tanto en esa entidad como en Durango y Tamaulipas. Al final, todo indica que junto con sus aliados PRI y PRD lograron impedir el carro completo a Morena que, al final del día, no hizo realidad su seis de seis, pero le arrebató al PAN Tamaulipas, y al PRI Hidalgo y Oaxaca.

Transparencia no fue el fuerte de los candidatos

La transparencia no fue el fuerte de algunos candidatos en este proceso electoral. De acuerdo con datos del INE, al menos 109 prefirieron no responder sobre sus ingresos mensuales. Entre estos candidatos destacan los de Movimiento Ciudadano a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Quintana Roo, que optaron por no revelar esta información en el cuestionario de identidad, para que la ciudadanía los conozca mejor. El resto se distribuye entre los aspirantes a diputaciones en Quintana Roo y presidencias municipales en Durango. Será que los aspirantes de MC sabían que no tenían oportunidad de ganar y no valía la pena dar a conocer la información de sus finanzas.

Mario Delgado víctima del aeropuerto de la CDMX

Una vez más, la saturación aérea en la Ciudad de México le jugó una mala pasada al dirigente de Morena, Mario Delgado. Después de pasar la mañana de la jornada electoral en Durango para apoyar a la candidata Marina Vitela, el líder guinda tenía programado un viaje a la capital para dar una serie de conferencias de prensa. Sin embargo, la saturación impidió su aterrizaje, por lo que su vuelo fue regresado a Querétaro donde tuvo que esperar un par de horas. Esta es la segunda vez en menos de una semana que Delgado no puede llegar a la terminal capitalina procedente de Durango. Así, don Mario no tuvo un día redondo, pues, aunque Morena se quedó con la mayor parte de las gubernaturas en juego, perdió en Durango, y perdió el tiempo a causa de la saturación del Aeropuerto de la CDMX.

Martí: ¿error, mala leche o premonición?

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en sus habituales mensajes contra el expresidente Felipe Calderón, el fin de semana cometió una pifia. En una publicación en redes sociales, incluyó dentro de lo que llama “cartel” del exmandatario, la fotografía del excomisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, con la leyenda “preso”. Casi de inmediato, el aludido solicitó al funcionario capitalino que retirara esa publicación calumniosa, pero fue casi 20 horas después que fue retirada, y hasta anoche Batres no había ofrecido una disculpa pública al exmando policiaco. Habrá sido un error, mala leche, o don Martí tiene información privilegiada sobre alguna investigación a Manelich Castilla.