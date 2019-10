La joyería en Texas de la novia de Bartlett

Julia Abdala, la pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, tiene en su entramado de bienes una sociedad, hasta ahora desconocida, en Estados Unidos. Se trata de la joyería Tidures USA Inc., fundada en 2004 en El Paso, Texas.

Tidures USA tiene a Abdala como directora y ahora se encuentra inactiva, según registros públicos texanos. La dirección del negocio es una bodega muy cerca de la aduana fronteriza con México. El número interior es una caja de correos. El teléfono está desconectado; también la página web. Su exdirector de ventas en Estados Unidos, Stephen Pirkl, dijo para esta columna que la compañía en Texas fue “un negocio legal que fracasó” y se hizo porque “como hobby, Julia hacía joyas por diversión”. Pirkl afirmó que conoció a Abdala en la joyería de Saks Fifth Avenue en Beverly Hills, una de las tiendas más caras del mundo. Dice que no conoce el origen de su fortuna pero que “si compra ahí, sabes que la persona tiene dinero”.

La socia de Abdala en Texas, según Pirkl y documentos públicos, era la empresaria juarense Magaly Fuentes. Pirkl aseguró que había recibido solo dos envíos de joyas para venderlas en Estados Unidos y que conoció un pequeño local que les servía como taller en la Ciudad de México. “Algunas joyas no se vendieron. Las envié de regreso. Gastaron más en hoteles y restaurantes de lo que vendieron”, dijo.

En Puebla, Abdala había registrado otra compañía llamada Tidure’s, en 2001, según reportajes de Areli Quintero y Carlos Loret de Mola, que ahora investiga la Secretaría de la Función Pública. Una página en Facebook anuncia que “Tidure’s by Julia Abdala” tenía un showroom en Ciudad de México. Fue diseñado por Alejandra Bartlett, hija de la pareja de Abdala, pero este local no tiene una dirección pública.

Sin embargo, Tidure’s tiene registradas tres direcciones en la capital mexicana. La primera, en Lomas de Chapultepec, es una casa a nombre de Abdala. La empleada doméstica dijo que allí no hay una joyería y no conoce a Abdala. La segunda es un edificio en la colonia Roma. La guardia del edificio dijo que Abdala llegaba “más tarde”, pero que ahí jamás ha existido una joyería.

La tercera dirección es el departamento 12 de un edificio en Polanco. El conserje dijo que allí solo hay departamentos residenciales. Registros públicos de este año muestran que Tidure’s comparte sede en ese sitio con Nice Systems, una de las empresas más importantes de seguridad de Israel.

La relación con Nice no es casual. La socia de Abdala en Tidure’s de México es Silvia Pinto Mazal, según documentos publicados por Quintero y Loret. Pinto es esposa de Samuel Weinberg, el empresario de seguridad que rentó una mansión y luego un penthouse en Miami a Genaro García Luna, entre 2013 y 2018, según publicamos en Univision Investiga este año.

Pinto era socia de Abdala en los años cuando en México, según documentamos en Univision, empleados de la Secretaría de Seguridad Pública trabajaban para Icit, una empresa de seguridad de los Weinberg, mientras aún cobraban en el gobierno. Los Weinberg eran también representantes de Nice Systems en México. Una persona que trabajó allí dijo que Abdala era considerada “parte de la familia Icit”.

Abdala no respondió correos ni llamadas para esta columna. Pinto no fue hallada en sus oficinas. En su respuesta a los reportajes de Quintero y Loret, Bartlett dijo que su pareja tiene fortuna propia, no están casados ni viven juntos, y por ello no declaró sus bienes como parte de su patrimonio.

A juzgar por la información conocida hasta ahora, Tidure’s sería la principal fuente de ingresos de Abdala, junto a Digilogics, una empresa de software de la que es socia. Veremos si las autoridades confirman que ello le alcanzó para comprar propiedades en varias de las zonas más caras de México.



@penileyramirez