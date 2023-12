Tres lecciones de Samuel/Mariana a presidenciables

El declive político de Samuel García, al no lograr imponer un gobernador interino que le protegiera sus espaldas mientras se lanzaba a la candidatura presidencial, no debe ocultarnos la eficacia mediática que logró en su fugaz campaña.

Un hecho incuestionable de Samuel y Mariana Rodríguez - su esposa-, fue que lograron captar la atención del público.

Entre el 25 y el 30 de noviembre los videos de Samuel en Tiktok e Instagram tuvieron 21.8 millones de reproducciones, mientras que los de Claudia alcanzaron 6 millones y los de Xóchitl 2.8 millones.

Es posible pensar que captar atención no significa obtener la preferencia de los votantes. ¿Y si estamos equivocados?

Los estudios de Shelley Taylor de la Universidad de California muestran que cuando una persona llama nuestra atención, tendemos a considerar que ejerce mayor influencia sobre el contexto en que se encuentra (Taylor & Fiske, Salience, Attention and Attributions: Top of the Head Phenomena, Advances in Experimental Social Psychology, 1978).

Entonces si una candidata o candidato consigue llamar la atención tiene más probabilidades de que los votantes consideren que es capaz de provocar resultados en la situación en que se encuentra, lo cual fortalece su imagen.

Primera lección: tu imagen mejorará si haces o dices algo original que llame la atención.

Otro acierto fue usar dos potentes herramientas de persuasión en sus principales spots:

Abordar y rebatir las críticas en su contra. Reconocer errores.

Con frecuencia los asesores de comunicación recomiendan a los candidatos que no mencionen las críticas que les hacen sus oponentes, para no darles más visibilidad.

Sin embargo, cuando un candidato aborda directamente las críticas y las rebate, la audiencia experimenta más confianza en él.

No es necesario preguntarle al ex presidente Fox como le fue con el escándalo que le detonó en la cara y en X (antes Twitter), luego de la respuesta de Mariana a sus comentarios misóginos.

No es tanto que la audiencia evalúe la solidez de la respuesta del candidato, sino que la decisión de no evadir sino abordar las críticas y rebatirlas, es percibida como una muestra de valor y transparencia que inspira confianza.

Segunda lección: para inspirar confianza aborda y rebate las críticas que te hacen tus rivales.

De igual modo, con frecuencia los asesores recomiendan a los candidatos que no hablen de sus errores, sino que se concentren en sus logros.

Sin embargo, cuando alguien toma la iniciativa de hablar de sus propios errores y resalta lo que aprendió de ellos, tiene más probabilidades de ser percibido como una persona sincera (Cialdini, Robert, Pre-suasion. Penguin Random House, 2017).

Tercera lección: para que te consideren una persona sincera cuenta un error y lo que aprendiste de él.

Hasta ahora las campañas de Claudia y Xóchitl han mantenido un estilo de comunicación tradicional.

Tal vez por eso ninguna logre captar la atención nacional e involucrar en la conversación nacional sus campañas y capturar emocionalmente a potenciales nuevos electores.

Por eso, al parecer, ambas requieren reinventarse, aplicando herramientas y tácticas de comunicación más eficaces.

Las usadas por Samuel y Mariana les dieron una corta pero efectiva incursión nacional.

Movimiento Ciudadano y Dante Delgado han tomado nota de ello, del daño/oportunidad política que les ha causado hasta ahora, la osadía de postular a un candidato con una esposa, demasiados mediáticos.

Así, la comunicación política es un eslabón clave y la realidad le da su verdadero lugar como un evento más o como acontecimiento, en la estrategia general de las candidatas.

El caso analizado de Samuel/Mariana nos refleja que hay segmentos de electores ávidos de una campaña mediática competitiva e innovadora, a los que Claudia y Xóchitl deberán intentar persuadir y conquistar.

Pero, sobre todo, nos está mostrando si las mujeres que contienden por la Presidencia tienen un genuino interés en una comunicación política más resonante, si están o no logrando una campaña presidencial impactante en medios masivos, o si simplemente caminan por el infierno sombrío de un simulacro de campaña.

Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012). Es especialista en temas de sistema político electoral y seguridad pública y diseñó la metodología de análisis estratégico y cualitativo DISENSUM aplicada a campañas presidenciales.

José Antonio Dorantes es consultor en comunicación, relaciones públicas y manejo de crisis, con especialidad en el desarrollo de mensajes para activar cambios de percepción en el ámbito político, el cuidado de la salud y las finanzas personales.