Álvarez ante Claudia y Xóchitl

Los factores psico políticos que actúan en los votantes en una elección entre dos candidatas, cambian cuando entra al juego un candidato.

Diversos estudios han mostrado que los electores no evalúan de la misma forma a los candidatos y a las candidatas (Neffinger, John y Kohut, Matthew, Compelling People, the hidden qualities that makes us influential, Hudson Street Press, 2013).

Por eso la selección de Jorge Álvarez como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia introduce elementos que cambian la dinámica de la evaluación para los votantes.

Esto no quiere decir que los votantes prefieran a un hombre sobre una mujer o viceversa, sino que toman en cuenta factores distintos al evaluarlos.

Por ejemplo cuando el público evalúa a un candidato la virtud más importante que busca es la fortaleza. Quieren que muestre su capacidad y un fuerte compromiso emocional.

Una señal de este fuerte compromiso emocional es el enojo. Los votantes perciben favorablemente a un candidato que muestra ira frente a los problemas actuales.

Esto quiere decir que es más probable que las manifestaciones de enojo de Jorge Álvarez sean valoradas positivamente por los electores.

En cambio los votantes tienden a percibir de forma desfavorable a las candidatas que manifiestan con frecuencia enojo.

Esto se debe a que la principal cualidad que los votantes, tanto hombres como mujeres, buscan en una candidata es que muestre empatía y capacidad para establecer relaciones.

Cuando una candidata ha mostrado su capacidad para establecer conexiones, los votantes, tanto hombres como mujeres, logran percibir también su fortaleza y valoran favorablemente sus manifestaciones de enojo con la situación actual.

Un caso ampliamente investigado y que permitió entender cómo perciben los votantes a una candidata es el de Hillary Clinton.

En 2007 y 2008 durante la contienda por la candidatura demócrata Hillary enfocó su campaña en mostrar que era más capaz y experimentada, es decir, más fuerte que Obama.

Mostraba su enojo con el manejo de la crisis económica y lanzó un spot de TV que la presentaba cómo la mujer capaz de manejar mejor que nadie cualquier emergencia nacional. A pesar de ello, su campaña no despegaba.

Pero en enero de 2008 su campaña comenzó a repuntar. Hillary dio una declaración que la llevó a conectar mejor con el público y cambiar su estrategia.

Una reportera le preguntó cómo combinaba la campaña y el cuidado de la familia.

La respuesta de Hillary fue honesta y emocional, no habló de sus fortalezas, sino de lo difícil que era combinar la campaña y la familia y cómo a veces no encontraba tiempo para hablar con su hija.

Dijo que obtenía ánimo al pensar que no se trataba de candidatos que ganan o pierden, sino del futuro de las familias.

También resaltó lo mucho que creía en el pueblo norteamericano y lo convencida que estaba de que la gente tomaría la mejor decisión.

En ese momento se mostró cómo una mujer cálida y empática que enfrenta problemas cotidianos con los que cualquiera puede empatizar y que lucha por las razones correctas.

Al sentir confianza en su empatía y capacidad de establecer conexiones, los votantes pudieron percibir también sus fortalezas y esto convirtió su campaña en un verdadero desafío para Obama.

Así, para que los votantes, tanto hombres como mujeres, puedan enfocarse en las fortalezas de Xóchitl y Claudia, primero necesitan sentir confianza en su empatía y capacidad para establecer vínculos.

Tal vez enfocarse en la fortaleza, sin antes enfatizar la capacidad de las candidatas para establecer calidez y gravitar así en las preocupaciones cotidianas de la gente, sea un factor que impide que las campañas de Xóchitl y Claudia despeguen.

Álvarez por ahora abraza la influencia mediática de Samuel y Mariana, para lograr likes y atención, pero a su vez puede ser presa de su falta de fama y personalidad de proyección nacional: ¿fue el candidato inevitable para Dante?

Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012). Es especialista en temas de sistema político electoral y seguridad pública y diseñó la metodología de análisis estratégico y cualitativo DISENSUM aplicada a campañas presidenciales.

José Antonio Dorantes es consultor en comunicación, relaciones públicas y manejo de crisis, con especialidad en el desarrollo de mensajes para activar cambios de percepción en el ámbito político, el cuidado de la salud y las finanzas personales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.