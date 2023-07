Salvador Elizondo fue electo como miembro de El Colegio Nacional. La ceremonia de ingreso fue programada para el 28 de abril de 1981 en el Aula Mayor de su sede.

Ese día escribió en su Diario:

“Martes 28.IV.81.— Ya llegó el día fatídico. Son la cuatro de la tarde. Estuvimos por la mañana en el Premio que le dieron a Xirau y a Gamboa. Estaban muchos que estarán esta noche. Dentro de una hora y media saldremos al Centro. Va a ir el Secretario de Educación, Solana.”

Como esposa decidí organizarle un coctel a mi marido para celebrarlo, después de la ceremonia, en la terraza del hotel Majestic, con vista al Zócalo. Cuando llegábamos al coctel en el Majestic me dijo Salvador, muy preocupado, que se habían equivocado en El Colegio Nacional al presentar a Porfirio Muñoz Ledo como secretario de Educación Pública, por lo que le había parecido inesperada su asistencia y que le extrañó que Fernando Solana no fuera. Alguien oyó nuestra conversación y le comentó a Salvador que no fue un error ya que unas horas antes de la ceremonia había salido Solana de la SEP y lo sustituía Porfirio Muñoz Ledo y por eso había asistido a El Colegio Nacional como su primera misión oficial como secretario de la SEP. Salvador me comentó que en el fondo le había dado mucho gusto que asistiera Muñoz Ledo a la ceremonia de ingreso.

“Porfirio es mi cuate y lo estimo bien, fue mi compañero de banca en el Instituto México en quinto año de primaria. Por cierto, curiosamente, el papá de Porfirio era inspector de la SEP en aquella época remota de mi infancia”.

Un periodista se acercó a Salvador y le preguntó que por qué había titulado su discurso de Ingreso al Colegio Nacional como “Ida y vuelta”.

A lo que respondió:

“Porque estando yo en quinto de primaria en el Instituto México, el profesor preguntó a los alumnos, cuando daba una clase de historia, que quién había ido a Europa, yo levanté la mano para contestarle que yo sí había estado en Europa ida y vuelta, lo que provocó la carcajada y las burla de todos…”

Salvador Elizondo escribe:

“Miércoles 29.IV.81— Ya pasó todo. Salió bien la cosa. Faltaron muchos. Paco Icaza mandó un dibujo. Habló Gironella para decir que le acababa de llegar la invitación. Anoche después del coctel fuimos a cenar al bar Alfonso, con Octavio, Montes de Oca, Lizalde, González Pedrero y su nuera. Faltaron muchos y los que fueron daban la impresión de estar todos peleados entre ellos. Todas las figuras: Octavio, Jaime, Gamboa, Xirau, cumplían con las exigencias mínimas del trato social pero se mantenían en grupos aparte. Unos de otros se expresaban despectivamente. García Márquez me mandó una carta con su hijo, un muchacho encantador. En total oímos ocho discursos en un término de doce horas. Han enviado mensajes de felicitación: La viuda de Yáñez, García Márquez, P.A. Palau, René Solís con una botella Piper-Heid. Mariana iba muy bien vestida y Pía llevó a sus profesores del Liceo y a sus amigas. También fue la Poniatowska.”

Publico en esta ocasión el primer esbozo del retrato que Teresa Moran realizó de Salvador Elizondo para la galería de retratos de El Colegio Nacional. Hubo varias versiones durante su elaboración. Salvador iba regularmente a posar al estudio de Teresa Morán hasta que lo terminó.

Porfirio Muñoz Ledo, un inesperado invitado a la ceremonia…