Mujeres fotógrafas (VI)

Desde el descubrimiento de la fotografía en 1826, ésta fue de un dominio absolutamente masculino, en el que las mujeres no figuraban. Era difícil imaginarlas cargando una tonelada de equipo o efrentándose a los primitivos procedimientos químicos para hacer fotografías; sin embargo no fue así, las mujeres empezaron a interesarse desde sus inicios en ella; y en esta historia, que en 2026 cumplirá 200 años de haberse iniciado, muchas mujeres fotógrafas han destacado.

Julia Margaret Cameron, nacida en Inglaterra (1815-1879), no fue la primera ni la más exitosa fotógrafa (pionera), pero ciertamente la más prolífica. De 1864 a 1878 produjo tres mil exitosas imágenes fotográficas en condiciones muy primitivas. Fue una innovadora y visionaria audaz en su enfoque hacia el nuevo oficio que se desarrollaba con procedimientos experimentales por todo el mundo, ya que, tengo entendido, le encargó a los constructores de cámaras fotográficas que le construyeran o idearan una forma de acercarse más a los personajes, es decir, fue la inventora del close-up o acercamiento; logró entonces que se construyera el primer telefoto o lente de acercamiento de la historia de la fotografía.

Angel at Sepulchre, albúmina, 1869. The kiss of Peace albúmina, 1869. Foto: Julia Margaret Cameron