La fotografía avanza a pasos agigantados IV

La importancia de William Henry Fox Talbot, hacia 1839, en avanzar para perfeccionar la captura de las imágenes de la realidad que la cámara oscura era capaz de atrapar es enorme, descubrió lo que haría de la fotografía su gran poder y fuerza: nada menos que el negativo, a partir del cual una imagen se podría reproducir cuantas veces se quisiera y hacía posible guardar las imágenes por tiempo indefinido para positivarlas y reproducirlas at infinitum en el futuro.

El científico inglés Ronald W Clark en su libro de 1974 titulado Hazañas científicas de nuestro tiempo. El impacto de la invención moderna —(Primera edición en inglés, 1974: Título original The Scientific Breakthrough. The Impact of Modern Inventions, de Roland W, Clark, New York, USA; Editorial George Rainbird Limited)—, por cierto, traducido al español por la escritora Bárbara Jacobs, considera en el primerísimo lugar de las hazañas modernas a la Fotografía —Primera edición en español: Hazanas científicas de nuestro tiempo. El impacto de la invención moderna, editorial CONACYT, 1979.

William Henry Fox Talbot, 1839. Foto: Especial

Me permito citar algunos fragmentos del texto del libro de Clark a propósito del gran logro de Talbot:

“...hasta cierto punto, el daguerrotipo todavía estaba en el extremo lejano de un ancho río que lo separaba de la fotografía como la conocemos en la actualidad. Era ‘un’ único trabajo: ‘una’ exposición, ‘un’ daguerrotipo. En ese sentido compartía la calidad de único con el retrato del pintor. Compartía también la misma limitación: El retrato de familia no podía disfrutarse sino en un solo lugar.

“El primero en acabar con esta limitación fue William Henry Fox Talbot, un inglés adinerado de Lacock Abbey, cerca de Chippenham, en Wiltshire.”

Sin entrar en detalles técnicos, Talbot, casi al mismo tiempo que Niepce y Daguerre, empezó a experimentar con diversos procedimientos hasta que descubrió que el negativo podía positivarse proyectando luz sobre el mismo para, a la inversa, reproducir una imagen en positivo… (Continuará)