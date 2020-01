Mano a Mano: Harriet Turner: “Ignoro por qué me atacan. No le pido dinero a la gente”

En la página de inicio de su sitio web, la Oficina de la UNESCO en México mantiene un comunicado permanente, que textualmente dice: “La Sra. Harriet Turner NO es una embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO. Ella no representa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, bajo ningún concepto, de ninguna manera, y no cuenta con ninguna atribución para expresarse en nombre de nuestra Organización”.

No deja de ser llamativo que una organización internacional centre su interés en una sola persona; sobre todo, que tal comunicado permanezca en la página del organismo desde, por lo menos, el año 2015. Tampoco deja de llamar la atención que la señora Harriet Turner, a quien varias notas periodísticas señalan por “engañar”, “falsificar” o “estafar”, no esté sujeta a ningún proceso judicial, no tenga ninguna demanda en curso y que, de hecho, las organizaciones a las que afirma representar cuenten con Cédula de Identificación Fiscal.

En tal caso, ¿goza la señora Turner de alguna inmunidad especial, o simplemente los actos que se le imputan carecen de sustento? Acá, ella ofrece su versión de los hechos.

En una breve reseña disponible en la red, se afirma que no eres empresaria, ni político. En tal caso, ¿qué eres, Harriet Turnner? Simplemente soy alguien que heredó, y esa herencia es suficientemente vasta como para permitirme no trabajar. ¿De quién heredaste? En primer lugar, de mi padre, Enrique Turner; también de mi abuela. Después, otra de las personas que me heredó fue una tía lejana de nombre Leticia Palma.

En ese mismo texto se menciona a varias personas, una de ellas se llama Dora Osuna Román. Sabemos que ella es madre de Amado Yáñez Osuna, exdueño de la empresa Oceanografía, quien en su momento fue acusado por defraudación contra Banamex, el Infonavit y el IMSS. ¿Tienes alguna relación con Amado Yáñez? No, yo nunca trabajé en Oceanografía, ni me involucré en asuntos familiares de mi madrina. Dora Osuna es en realidad mi madrina. Y mis otras dos madrinas son Jeanette Atala y Suade Harp Domit. Otra persona que ha sido como un tutor para mí es Víctor Manuel Contreras, escultor. Ellos me han apoyado mucho.

Cuando dices que te han apoyado, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Te han entregado dinero, o qué tipo de apoyo? Cariño fraternal, maternal. Es lo único que he recibido de esas personas. Bueno, mi madrina Atala tenía muchos recursos. Su padre fue el fundador de Centro Libanés en México.

Si estas personas que mencionas leyeran esta entrevista, ¿ratificarían lo que dices? Claro, Víctor Contreras me conoce. Massimo Maria Civale, que es un príncipe en Italia, tiene años de conocerme y, además, es mi jefe. ¿Entonces no existe ninguna relación con Amado Yáñez Osuna? No, ninguna. ¿Tú lo conoces personalmente? Pues lo he visto con mi madrina, en sus reuniones familiares. Pero nada más. Tenemos caminos diferentes. Él es empresario, nunca me he metido en su vida, y yo soy altruista.

El Universal [Rodríguez, Y. (14 de febrero de 2019). Falsa representante del Vaticano firma acuerdo con municipio de Yucatán. El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/], Infobae [La mujer que se hace pasar por representante del Vaticano para engañar a las autoridades mexicanas. (15 de febrero de 2019). Infobae. Recuperado de https://infobae.com/america/mexico/] y el Diario de Yucatán [La Unesco niega vínculos con Harriet Turner. (15 de febrero de 2019). Diario de Yucatán. Recuperado de https://www.yucatan.com.mx], retomaron declaraciones de la oficina de la Unesco en México y de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede, que afirman no conocerte y que estás usurpando funciones. Cuando comencé a trabajar siempre aclaré que pertenezco a la Unesco Federación. La Unesco Federación son los Clubes, Centros y Asociaciones de la Unesco. Son un grupo de empresarios que se unen para apoyar causas nobles. Yo pertenezco a esa organización, junto con Pradeep Kaphale, Pina Catino, de Italia. Todos estos, en cuanto a recursos, son apoyados también por el Vaticano. Tanto Unesco Federación como la Orden del Temple “Jacques de Molay” son apoyados por el Vaticano, claro.

Sin embargo, la Arquidiócesis de Yucatán afirmó que no te conocía… No, fue el reportero, porque ellos reconocieron no haber declarado nada, que el diario sacó sus propias conclusiones… Pero la declaración en el Diario de Yucatán aparece entrecomillada, lo que significa que no es opinión del medio de comunicación… Entonces el diario está mintiendo. No hay nadie de Yucatán que haya declarado eso. No existe una carta de la Arquidiócesis. Y, sobre todo, traigo una carta del Cardenal en la cual me reconoce. No puede tener mayor credibilidad la declaración de alguien de menor jerarquía que él.

Respecto de la orden a la que dices pertenecer, es decir, los Caballeros Templarios… Sí, es la Orden de Malta. Nuestro líder es el cardenal José Saraiva Martins, y él está en Vaticano. Por eso nuestras reuniones se desarrollan allí.

En 1312, el Papa Clemente V disolvió la orden de los Caballeros Templarios. En el año 2012, la Secretaría de Estado del Vaticano publicó un documento, en el que señala que, además de las órdenes propias, la Santa Sede reconoce y tutela únicamente a la Soberana Orden Militar de Malta y a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, y, según dice, no tiene intenciones de innovar en este sentido. Pero existen diversos grupos que se autodefinen templarios, aunque no cuentan con el reconocimiento de la Iglesia. ¿La orden a la que perteneces cuenta con reconocimiento? Sí. La orden de Malta es la orden templaria. Es una sola. Y el permiso que uso de la Secretaría de Hacienda, y el permiso que usamos internacionalmente, están expuestos en la página un-vatican.org. ¿Afirmas que la orden a la que perteneces es la misma que la Soberana Orden Militar de Malta? Lo es.

(Entre otros documentos, la señora Turner me mostró los siguientes: Cédula de Identificación Fiscal de UNESCO FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES DE AMÉRICA, con Registro Federal de Contribuyentes UFA171026H60; Cédula de Identificación Fiscal de ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, INTERNATIONAL YOUTH COMMITTEE, con Registro Federal de Contribuyentes ONU180920T29. Ambos documentos llevan la rúbrica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria).

¿Cómo interpretas los señalamientos que te hacen sobre usurpación de funciones? Ignoro cuál sea el motivo. Me gustaría saberlo. Francamente, yo no le pido dinero a nadie. La gente que se inscribe a Unesco WFUCA, o a la Orden del Temple, lo hace porque quiere. Harriet nunca les ha pedido un peso.

¿Recibes financiamiento de algún empresario? En México no hay ningún empresario o político que me ayude.

Por lo que cuentas sobre tu vida, se te podría describir como una persona rica que usa sus recursos para ayudar a la gente. ¿Coincides con esa descripción? Sí.

No obstante, generas polémica al presentarte con ciertas credenciales, tanto religiosas como de organizaciones civiles. ¿No sería más conveniente que te presentaras a título personal y ayudaras a las personas simplemente como Harriet Turner? Bueno, es como un doctor. Si tú estudias medicina te presentas como lo que eres. Si eres reportero, te presentas con tu acreditación de reportero. Y es lo que he hecho. Soy representante de estas tres organizaciones, que son: Unesco Federación, la Orden del Temple e International Youth Committe. Es algo legal y existe. ¿Por qué es importante mencionarlas? Porque existen. Mi objetivo, como podrás ver, son asociaciones civiles de ayuda humanitaria. Hasta el día de hoy, nunca he trabajado, y lo que hago es compartir lo que tengo.

Cuando no tienes familia, tienes que hacer algo con ese dinero. Si tuviera hijos, un esposo, una madre, un padre, gastaría mi dinero en ellos. Cuando estás completamente solo, y descubres que tu vida ha sido feliz, que fuiste alguien privilegiado, ¿qué haces? Buscas hacer feliz a alguien. Al ver que tenía un poco más que los demás –no soy multimillonaria, pero tengo una posición desahogada-, decidí ayudar a la gente. He recibido ataques de prensa, porque la gente escribe lo que quiere. Pero cuando alguien me pregunta quién soy, digo la verdad, y me ostento con los títulos legales que tengo.

¿Te mueve el interés de algún cargo público? No soy político, ni me interesa ser político. Lo aborrezco.

¿Es posible que alguien que lea esta entrevista pueda desmentirte? ¿Qué puede desmentir? No estoy mintiendo. Lo que he dicho es verdad. Que presenten pruebas, porque nunca presentan pruebas. Pero tú vienes conmigo y te digo: soy Harriet Turner; éste es mi RFC; ésta es mi cédula profesional. Soy representante de estas organizaciones. Es todo lo que soy. Únicamente hablo por mí y por lo que me sucede a mí. Mi madre falleció cuando yo nací. Mi padre se volvió a casar con una señora de apellido Rivas. El segundo apellido que porto es el de la segunda esposa de mi padre. Tengo dos nacionalidades: una como Harriet Turner, en Inglaterra, y otra como Harriet Turner Rivas, en México.

Quisiera que esto se arreglara, porque destruyen la vida. Quisiera que la gente aprendiera a investigar. No deben de creer todo lo que dice la prensa. Si alguien afirma que es príncipe, ve y cerciórate en la monarquía. Busca los documentos legales. El dinero no miente; busca las cuentas bancarias, tienen que existir. La verdad siempre sale a la luz.